梨泰院人踩人｜韓國近代12宗最恐怖意外　船長車長往往自己先逃命

許多年輕人、外國人在10月29日前往首爾梨泰院參加萬聖節派對狂歡，孰料狹窄的街道一下子湧入約10萬人潮，動線安排不佳、民眾情緒亢奮再加上斜坡地形，1小時內就引爆「多米諾骨牌效應」人群跌倒、擠壓造成151人死亡、140人受傷，失蹤通報人數高達2249人，並且數字不斷刷新。



這場人禍本可避免，回顧過去近30年，韓國發生過12起重大公共安全意外，記取血的教訓才能預防悲劇重演。

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1993年3月28日釜山發生「無窮花號」列車出軌事故，是目前韓國史上最嚴重鐵路事故。經調查是三星綜合建設違法於鐵路段施工，造成地面下沉進而導致列車出軌，78人罹難。

1994年10月21日連接首爾聖水洞與狎鷗亭的聖水大橋斷裂坍塌，起因為建商偷工減料，加上橋體建築金屬疲乏，橋面突然塌下使的行經此處的車輛墜落漢江，32人罹難。事發後時任韓國總統金泳三立刻將首爾（當時名為「漢城」）市長在內相關人等革職。

1995年4月28日大邱地鐵1號線的施工工人不慎破壞供應市區氣體燃料的輸送管，結果引發管道爆炸，巨大的衝擊波與火勢瞬間衝擊附近346座建築。嶺南中學因鄰近氣爆地點，有42名師生枉死，總共102人罹難。

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1995年6月29日首爾三豐百貨倒塌，這家百貨原本是按辦公大樓設計、建設，但三豐集團會長李鐏（이준）臨時將建築藍圖改為百貨大樓，建築結構異動導致營業時間從5樓一路塌到地下室，502人罹難。此事件為當時世界最嚴重建築倒塌意外，韓國政府也嚴格檢查全國建築，僅2%建物確定安全、不需維修。

1999年6月30日海洋樂園經營者朴有天賄賂地方官員通過消防檢查，原本應該按登記所建的鋼筋磚造建築，竟有泰半被換成易燃材料濫竽充數。後因夏令營舉辦期間點蚊香線圈迅速引發火災，2小時就燒塌建物，19名兒童、4名大人共23人罹難。

1999年10月30日仁川一家4層樓的卡拉OK酒吧起火，同樣是經營者賄賂官員違規營業，還向未成年者提供酒精飲品，導致57人罹難，當中大部分是仁川地區的高中生。

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2003年2月18日大邱地鐵一班列車發生縱火案，燃燒的列車駛入車站後轉眼就把月台燒成火海，另一方向駛來的列車卻停在此處，列車駕駛員甚至廣播讓乘客待在車內，駕駛員自己拔走列車鑰匙逃命，導致車內乘客燒死，192人罹難。

2008年1月7日利川市一座冷凍倉庫施工時產生火花，點燃周邊化學藥劑產生連環爆炸，40名罹難者中超過10名是大陸籍工人。巧合的是12年後利川一處物流倉庫又起火，38人罹難。

2014年4月16日違規改裝的豪華客輪「世越號」翻覆，許多旅客和參加畢業旅行的檀園高中師生聽從船長下達的錯誤廣播命令，一直到客輪沉沒都待在船艙內，反而船長、船員等人先行棄船獲救。事件一路延燒至政府層級，還引爆「閨密門」事件與貪汙案，導致時任總統朴槿惠遭彈劾下台。

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2015年「中東呼吸道症候群」（MERS）大流行，時任朴槿惠政府應變失能、封鎖疫情，加上民眾並未有所警惕，讓韓國成為中東之外病情最嚴重國家，38人染疫離世。

2018年1月26日密陽市世宗醫院一樓急診室起火蔓延整棟醫院，據倖存者稱，滅火設備幾乎無法使用才導致火勢失控，起火原因不明，37人罹難。

2020年1月20日新冠肺炎傳播至今，全韓國已超過三分之一人口曾確診，在確定無法「清零」後，2022年4月18日起宣布解封與病毒共存。

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