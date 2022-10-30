梨泰院人踩人｜消防員曝3招提高生存率　擺拳擊姿勢+雙腳切勿離地

韓國首爾著名的夜生活鬧區梨泰院，29日晚上舉辦萬聖節狂歡派對，因太多參與者湧入，發生大規模踩踏事件，目前死亡人數已增至151人，其中有97名女性、54名男性；死者中有19名外國人，分別來自伊朗、烏茲別克、中國和挪威，另有82人受傷。台灣有民眾詢問「被人擠人推擠的當下要怎麼保護自身安全」，釣出自稱有「119相關的大傷經驗」網友解答。



一名台灣網友在PTT發文問說，「請問大家，如果像這次梨泰院的狀況一堆人人擠人，然後一直被推擠一直走不出去，當下要怎麼做，才能保護自身安全呢」？也好奇「如果遇到像這次梨泰院的狀況，自己剛好被擠在中間，當下可以怎麼做來保護自己的自身安全呢」？

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貼文曝光後，一名自稱有「119相關的大傷經驗」的男網友回文指出，由於台灣沒有太多相關的類似事件，因此找了一些國外書籍教材，再套入自身經驗，總結出三個歐美國家在用、能提高生存率的方法。

原PO分享，首先、你要保守胸腔空間，所以你要擺出搏擊姿勢。這麼做的理由是因為踩踏事件的窒息成因大致分為兩種：第一、你人站著，被高密度的人群像兩面牆壁慢慢壓縮你，把你擠到肺部沒有呼吸空間，壓力過大而窒息；第二、你倒地了，人家踩到你走過去也就算了，要是有更多人也被你絆倒，壓在你身上那你一定也沒辦法讓胸腔有空間。

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因此擺出搏擊姿勢「不是要你打人，而是製造胸腔活動空間」，切記移動時雙腳不要離地，用滑步的方法前進，保持這樣的姿勢用力氣去抵擋人群，同時也能壓低重心的滑步，不會讓你容易摔倒或是被絆倒。盡可能往人潮空隙處鑽，不要跟著大家死命逃生，你有多少空隙決定了你有多少空氣可以呼吸。如果靠近牆壁，那就用雙手推牆製造空間。

第二、倘若不小心跌倒了，千萬不要躺平，要跪著然後盤坐，雙手環抱頸椎，手肘放在膝蓋上不要放在地上。這麼做可以讓你保持一個三角形的姿勢，不容易被推倒，且維持的三角點可以提供胸腔一個空間呼吸。

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第三、觀察看看有沒有可以利用的高處，如果周邊有穩固的桌子，或是你臂力好能拉住穩固的懸空架設往上爬，也是保護自己的方法，畢竟這麼做已經不會有人擠到你了。

原PO更不斷呼籲大家，任何狀況都要保持冷靜，不要急著站起來或逃跑，因為誰都不知道發生什麼事，與其跟著人群衝，倒不如先維持搏擊姿勢讓自己有得呼吸，等人潮慢慢散去，也坦言上述這些方法就是盡可能拚活而已，擠壓、踩踏事件只要人群越多，保護方法的效果就會越低。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】