韓國梨泰院人踩人慘況 滿地遺體全無穿鞋 推擠中褲子褪至膝蓋下
撰文：ETtoday
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韓國首爾梨泰院周六（29日）晚間萬聖節活動變調，已增至151死、82傷，由於現場過於混亂，救護人員和警方一邊為倒地人們實施CPR，一邊疏散群眾，現場已死亡的人一度被排在大街上蓋上藍色和黃色布。流出的畫面顯示，多具遺體全光腳沒鞋子，部份褲子還脫落至膝蓋下方，可見踩踏當時相當恐怖。
韓國最多外國人聚集的梨泰院，29日歡慶疫情解封後的第一個萬聖節慶祝活動，警方事前估計約10萬人湧入現場參加盛事，並特別加派警力，但憾事發生規模過大，慘況接連爆發。
韓國梨泰院在萬聖節前夕，發生嚴重人踩人事件，死者一度被排在大街上。（點擊放大瀏覽）▼▼▼
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現場畫面顯示，倒地的除了失去呼吸心跳仍在被CPR急救的民眾外，一旁還有蓋上各種布條、毛毯的遺體，男男女女幾乎全數赤腳，部分褲子脫落到腳踝處，還有人手部因為擠壓過猛，早已失去血色變得相當蒼白。
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現場相關影片、照片在社群媒體上流傳，目前爆發踩踏事件的原因仍在釐清中。
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