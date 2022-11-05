韓國梨泰院人踩人發生時　警察廳長酒後熟睡錯過2電話通知

韓國首爾龍山區梨泰院洞10月29日人踩人案，156死亡、多人重傷，警方應對的問題陸續呼現。韓媒11月5日稱，該國警隊「一哥」、警察廳廳長尹熙根被指事發當晚在露營地喝酒睡着，錯過兩重大事故通知。



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韓國《東亞日報》5日稱，事發當天，尹熙根前往他曾擔任警察署長的忠清北道堤川市，中午起和3名友人攀登月岳山，之後與當地警察吃晚飯，期間喝了2杯「深水炸彈」——韓國燒酒和啤酒混合的「炸彈酒」，當晚11時左右入睡。

梨泰院事發發生在同一晚上10時15分，但過了1小時17分的晚上11時32分，警察廳發訊息告知尹熙根「出大事了」。不過尹熙根已睡着，因此無法知道，也沒接聽20分鐘後打來的電話。

來到10月30日凌晨零時14分，尹熙根醒過來意識到情況嚴重，立即起程往首爾，並於案發4個多小時的30日凌晨2時30分召開指揮部會議。

首爾地方警察廳廳長金光浩也被指反應太慢。他在當晚9時下班後，返回位於首爾江南區的家中，晚上11時34分未接到龍山警察署署長李林宰連續打來的3個電話，過了2分鐘才接起第4個電話，終在30日凌晨0時25分抵達出事現場。

警方最初報告顯示，原龍山警察署署長李林宰則稱他29日晚10時20分就抵達梨泰院，但後來被發現他是11時05分才來到現場，檢方特別小組對此已調閱其行車紀錄器，望能釐清他當時的行蹤。

事發後韓國警方被指事前毫無作為，對事發前多個報案電話「冷處理」。李林宰因此已被免職。