美國中期選舉︱美媒分析4大可能結果　民主黨還能靠什麼「爆冷」?

美國將於美東時間8日舉行中期選舉，改選全席眾議員、部分參議員及部分州州長。



《紐約時報》形容，「在今年的中期選舉，幾乎任何事情都有可能發生」，所有輸贏局面都有機會出現，包括共和黨壓倒勝利、民主黨保住兩院。

但民調仍可能失靈，出現出乎意料的結果，最終決定權仍掌握在選民手上。以下為該報分析的4大可能結果。

【懶人包】共和黨再次被民調低估？一個圖輯看清《紐約時報》的分析重點節錄（點圖放大閱讀）：

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1、共和黨明顯獲勝

根據《紐約時報》與錫耶納學院（Siena College）共同民調結果，選民不認同總統拜登（Joe Biden）的表現、偏好共和黨把持國會。雖然民主黨眾議員握有現任優勢，共和黨因為候選人不受歡迎而處於劣勢，但只要少部分選民吞忍對不受歡迎候選人的懷疑，拋下對民主黨長年議員的熱情，共和黨也能度過美好的一晚。

不過，若共和黨勝利，可能需要很長一段時間才能確定，賓夕法尼亞州、內華達州及亞利桑那州的結果可能數天才會出爐。如果沒有選舉人獲得50%選票，就需要舉行兩輪決選制（runoff），導致佐治亞州結果遲至12月才公布。

2、民主黨感覺贏了

眾院目前席次為民主黨220席、共和黨212席、空缺3席。不過，有鑑於近期民調結果，即使民主黨丟掉眾院，只要仍保有參議院多數，便「感覺好像贏了」（feels-like-a-win）。

民主黨若要保住參院，必須在4關鍵州贏得3州，也就是賓夕法尼亞州、佐治亞州、內華達州及亞利桑那州。雖然關鍵州參議院結果很可能無法在當晚公布，但若民主黨能在俄亥俄州、威斯康辛州及北卡州保持勢均力敵，並且穩住東岸眾議院席次，便可開始樂觀以待。

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3、共和黨壓倒勝利

若共和黨再次被民調低估，在今年中期選舉大獲全勝，這股「紅色浪潮」（red wave）不讓人意外，也不難解釋。

拜登支持率一直徘徊在40%出頭，和過去多位總統中期選舉相比差不多低迷、甚至更慘，包括特朗普（Donald Trump）、克林頓（Bill Clinton）及奧巴馬（Barack Obama）。上述3場中期選戰，在野黨都獲得40席以上眾議院席次，隨着共和黨民調穩定成長，不難想像他們獲得更決定性的領先。

美國社會兩極化，人們很容易認為，共和黨不太可能獲得決定性勝利，尤其過去8次總統大選之中，民主黨就贏了7次。但紅色浪潮不一定發生在民調產生系統性偏差的時候，只要中間選民決定利用選票制衡總統的政黨，不論他們對現任執政或立法者的看法如何，就有可能發生。又或者，共和黨選民投票率出乎意料地高，而年輕、非裔、拉丁裔選民待在家的人數更多。

4、民主黨驚喜取勝

民主黨在參眾兩院獲得多數席次的「驚喜之夜」不太可能發生，因為民調結果傾向共和黨，而自從實施現代化民調至今，沒有一位總統支持率低於50%、卻仍在中期選舉獲得更多眾院席次。不過，民主黨驚喜取勝的可能性依然存在，因為他們在眾院選戰仍有一定競爭力。

美國黨派兩極化現象明顯，許多民主黨選民認為民主受到威脅，另一些人對於最高法院推翻「羅訴韋德案」感到憤怒，若真的爆出冷門，民主黨在高等教育選民的優勢也很可能成為關鍵因素。

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