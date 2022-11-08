美國中期選舉登場票站陸續開放　拜登期中考選情告急︱持續更新

撰文：成依華
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美國中期選舉（Midterm election）11月8日開鑼，選舉結果將決定民主黨、共和黨之間誰將控制眾議院、參議院，對美國總統拜登（Joe Biden）未來兩年的施政影響深遠。前總統特朗普（Donald Trump）雖沒有參選，但落力助選，候選人內有不少「小特朗普」，也是備受關注。本文會持續更新有關中期選舉的最新消息。

【19:56】美媒列出這次選舉的七大看點，包括：

1. 誰將控制眾議院

2. 誰將控制參議院

3. 贊同特朗普2020年大選舞弊說法的候選人在這次選舉的成績

4. 拉丁裔選民是否繼續傾向共和黨

5. 拜登、奧巴馬最後拉票是否帶來影響

6. 是否出現共和黨大勝的「紅色浪潮」

7. 點票時間要多久，在競爭激烈的州份，可能需時數天點票

【19:20】據網站FiveThirtyEight預測，共和黨取得眾議院控制權的機率達到84%，取得參議院控制權的機率則為59%。

【19:19】美媒指，拜登在8日沒有公開行程，預料至9日才會就選舉結果發表意見。拜登在選舉前一日（7日）到了馬里蘭州出席民主黨造勢大會。

美國中期選舉｜參院戰情激烈「逐分咬」　特朗普拜登「肉緊」拉票

【19:01】票站陸續開放，佛蒙特州（Vermont）部份票站早在當地清晨5時（香港時間下午6時）開放，至早上6時（香港時間下午7時），紐約州、新澤西州等東岸地區的票站也陸續讓民眾前往投票。

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這次選舉選什麼？

這次中期選舉改選參議院內的35個席位、眾議院全數435席，還有36個州份將選出下任州長。目前兩院由民主黨以輕微多數控制，選後卻有可能落入共和黨之手......（閱讀更多

美國中期選舉Q&A：選前大勢與選後變局

▼一片看懂美國中期選舉▼

▼一片看懂民主黨形勢如何▼

美國中期選舉｜參院戰情激烈「逐分咬」　特朗普拜登「肉緊」拉票美國中期選舉Q&A：選前大勢與選後變局美國中期選舉︱拜登投票前夕支持率跌至39%

美國中期選舉改選什麼？

這次中期選舉改選參議院內的35個席位、眾議院全數435席，還有36個州份將選出下任州長。

這次中期選舉有什麼看點？

中期選舉的主菜在於國會參、眾兩院的控制權。目前兩院由民主黨以輕微多數控制，選後卻有可能落入共和黨之手。

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