美國中期選舉︱想知首批點票結果　明早「2個時間」必睇

美國中期選舉11月8日舉行，人們最關心的，就是何時知道結果。不過這可不是彈指之間若有第二輪投票，候選人可能到12月才能當選。這些情況令「中期選舉日」變成「選舉週」或「選舉月」。



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美國非黨派通訊「選舉內幕」（Inside Elections）出版人岡薩雷斯（Nathan Gonzales）稱，當談及了解中期選舉的結果時，應從談論「選舉日」，改為想想「選舉週」。

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「中期選舉」選什麼？

中期選舉其實包括多場選舉，因此點票工作需時較長，令選民不能即日得知所有選舉結果。

在是次中期選舉中，會選出眾議院435個議席、參議院35個議席、以及36個州長職位的當選人。

美國中期選舉2022：圖為2022年10月31日，美國邁阿密一個提前投票地點外的投票指示牌。（AP）

兩黨兩院攻防戰

外界關注的其中一項選舉結果是，共和黨是否能在執政民主黨手上，重奪眾議院和參議院的控制權。

共和黨須在是次選舉中再多取5個眾議院議席，才能成為眾議院多數黨；共和黨須再多取1個議席，才能取得參議院控制權。

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美國中期選舉2022：圖為2022年11月2日，美國前副總統彭斯（中）在北卡羅來納州的共和黨總部出席競選活動。（AP）

首批何時出爐？

選舉工作人員須等到票站關門後，才可開始點算選民11月8日在票站投下的選票。由於美國國土跨越數個時區，各州份有時差，因此各地票站不會同時關門。

印第安納州（Indiana）和肯塔基州（Kentucky）的票站會首先關門。其中一些票站會在美東時間11月8日下午6時（香港時間11月9日上午7時） 關門。



美國東岸其他州份的票站也會比中部及西岸地區的票站早關門；



西岸地區的票站會最遲關門，當中最遲的會在美東時間11月8日晚上11時（香港時間11月9日中午12時）才關門。



阿拉斯加州 （Alaska）和夏威夷（Hawaii）的點票工作也會較遲開始。



英媒11月6日稱，預料美國中期選舉的首批點票數字會由美國東岸地區公布，它們或會在美東時間11月8日下午7時至晚上8時（香港時間11月9日上午8時至上午9時）之間公布。但它們未必反映最終的選舉結果，因還有部份選票尚待點算。

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共和黨「派彩」時間？

專家或在11月8日晚上已能大概推測眾議院將由共和黨或民主黨控制，但參議院的競爭會較激烈，可能需要更長的時間才能推測它由哪個黨控制。

維珍尼亞大學（University of Virginia） 政治中心政治分析家康迪克（Kyle Kondik）表示，當中西部地區的票站已關門1小時或以上時、即11月8日約晚上10時至11時（香港時間11月9日上午11時至中午12時），共和黨有可能已有足夠票數，讓美媒的專家推算眾議院的控制權屬於哪個黨。

美國中期選舉2022：圖為2022年11月3日，美國匹茲堡的中期選舉郵寄選票。（AP）

郵寄選票的影響

不少選民透過郵寄方式提前投票，但郵寄選票送抵票站時間或不如預期，此外各州處理郵寄選票的方式也不同，點票時間因此延長。

包括賓夕法尼亞州（Pennsylvania）和威斯康星州（Wisconsin）在內的州份不允許選舉工作人員在11月8日前打開郵寄選票的信封以及點算郵寄選票，他們的點票工作會被郵寄選票拖慢。

加州（California）通常需數週時間來完成點票工作，部份原因是當地將郵戳日為11月8日、但在11月8日之後才被送抵票站的郵寄選票計算為有效選票。內華達州（Nevada）和華盛頓州（Washington）也會點算這類選票。

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美國中期選舉2022：圖為2022年10月22日，美國民主黨籍內華達州參議員候選人馬斯托（中）在拉斯維加斯出席競選集會。（AP）

第二輪投票

若佐治亞州（Georgia）舉行的參議院選舉中，沒候選人的得票率超過50%，當地會在12月6日舉行第二輪投票，也即是說，可能須等到12月6日才知道由哪個黨控制參議院。

新一屆國會議員2023年1月3日就職。

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