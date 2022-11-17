G20｜習近平抱怨杜魯多向傳媒洩露會談詳情：「這不合適啊！」

加拿大傳媒11月16日報道，中國國家主席習近平在印尼峇里島（Bali Island）出席二十國集團（G20）領袖峰會期間指責加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）把他們之間的談話內容透露給傳媒是不當行為。



根據加拿大廣播公司（CBC），G20峰會舉行期間，習近平與杜魯多在會場一個公共區域相遇，習近平透過翻譯員告訴杜魯多：「把我們聊天的內容告訴報紙了，這不合適啊，而且我們也不是那樣進行的」。

報道指，習近平稱：「如果有誠心，咱們就應互相尊重的態度來進行很好的溝通。否則這個結果就不好說了。」

MSNBC: video of Justin Trudeau getting berated by Xi Jinping was doctored by Russia (like when his eyebrow fell off)



President Xi actually said “Justin you are so handsome and virtuous. I am lucky you trade with China”



pic.twitter.com/QTiz3c6uiS — Gio DeBatta 🍸 (@GDebatta) November 16, 2022

杜魯多嘗試解釋，稱「我們相信處於自由、公開和坦誠的對話，這是我們將持續所擁有。我們將繼續尋求具建設性合作，但會在某些事情上存在分歧，我們將必須……」後，遭習近平打斷。

習近平連稱「創造條件，創造條件」，兩人之後握手並分道揚鑣。

杜魯多15日與習近平進行非正式會議。加拿大總理辦公室其後公布談話內容，當中提到兩人討論的話題及這些議題是由誰提出。