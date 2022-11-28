蘋果Face ID背後團隊開發微型機械人　研藥物直送大腦

為蘋果公司Face ID提供成像技術的科研團隊，正着手開發透過磁力推進控制的微型機械人，以將藥物送進大腦對抗難以治療的疾病。



英媒11月27日報道，PrimeSense公司創辦人施皮格爾馬赫（Michael Shpigelmache）與梅澤爾斯（Aviad Maizels）夫婦共同建立的Bionaut Labs團隊，已獲第二輪融資，將用於首次臨床試驗。

Bionaut Labs的實驗是利用新技術把藥物輸入病人大腦，以治療腦瘤及一種名為Dandy-Walker綜合症（DWS）的罕有兒童神經疾病。

施皮格爾馬赫稱僅幾毫米長，並裝有強力磁鐵的微型機械人會從後腦注射入病人體內，隨即被外部磁力控制導向目標區域，並在釋出藥物後返回針口，等候回收。

他稱在目前治療手段下，即使對象非常局部，藥物仍會擴散至整個身體周圍，造成廣泛副作用，而這個技術則可加速打破這局面的進程。

他又指遙控機械人可透過活體組織檢查來診斷疾病，更有潛力為治療大腦及中樞神經系統等領域的疾病開闢道路，甚至更進一步。

團隊的最終目標是將技術用以治療更棘手且更常見的疾病，譬如帕金遜症（Parkinson's disease）、亨廷頓舞蹈症（Huntington's Disease）、阿茲海默症（Alzheimer's disease）及中風等。

目前技術已完成動物試驗，並據此改良機械人尺寸、速度，避免損害病人組織。

Bionaut Labs已獲美國食品藥物管理局（FDA）授權使用人道用途器材（HUD）及孤兒藥（orphan drug），臨床試驗進程將進一步加速。