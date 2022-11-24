肝癌位居致命癌症第三 機械臂手術助早期患者切除腫瘤

肝癌早期無明顯症狀，患者或會經身體檢查才赫然發現患肝癌。大約有兩成肝癌病人，可透過手術切除腫瘤及病變組織。傳統肝臟切除手術需在上腹開大刀，但隨著科技日新月異，手術已演變至現今只需開數個小切口的腹腔鏡，甚至是機械臂輔助完成。有外科專科醫生表示，機械臂輔助手術系統具備不少功能，以助醫生施行更精準的肝切除和縫合，大大減少出血情況，病人術後的復原也更快、更好。



肝癌是本港第三大「癌症殺手」，根據香港癌症資料統計中心，2020年有1,530宗肝癌死亡個案，僅次於肺癌及大腸癌。肝癌早期沒明顯症狀，中後期症狀包括黃疸、小便呈茶色、腹部脹大、發燒或疲倦昏睡等。

約有兩成肝癌病人的肝功能尚算正常、只有一邊肝葉受影響，可透過手術切除根治。外科專科醫生鄧宗毅醫生強調，肝臟腫瘤大小、顆數、是否靠近血管、有否轉移、肝功能、患者年齡及身體狀況等，均是決定能否開刀的考慮因素。

傳統開腹式肝臟切除手術，需在上腹開大刀，腹腔鏡肝臟切除手術則只需在肋骨對下位置開數個小切口鄧醫生表示，兩種手術都有其局限，開腹式手術傷口大，腹腔鏡手術的手術器械較不靈活，也難以處理大範圍肝切手術及複雜病例。

機械臂手術系統 可施行複雜手術

手術器械具備七種不同活動角度。

鄧醫生表示，機械臂手術系統可克服有關局限，並解釋機械臂具備過濾顫抖情況功能，穩定性較高；手術系統也內置3D血管顯影裝置，配以放大3D高清視覺，再加上手術器械具備七種不同活動角度，可方便醫生施行手術，有效控制出血情況之餘，亦可施行複雜手術包括大範圍肝臟切除等。

75歲的蘇伯伯去年接受身體檢查，發現肝酵素高，經轉介至專科醫生及作進一步檢查後發現患肝癌。由於其兄長曾接受傳統開腹式肝切除手術，身上留下長長疤痕，不久後亦去逝，在前車可鑑加上醫生建議下，於是接受微創的機械臂輔助手術，切除肝右後下葉，僅住院五天便出院，出院後沒有再服用過止痛藥，直言：「傷口無痛過」。

鄧醫生補充，接受機械臂輔助肝切除手術的病人中，約有八成住院五至七日就可出院，傳統的開腹式肝切除手術則至少要住院七至十日。

鄧醫生提到，有不少病人患有結直腸肝轉移癌症，癌細胞由直腸擴散到肝臟。在公營醫院，一般先替病人進行結腸腫瘤切除手術，肝臟腫瘤或未能適時處理。在私營醫院，只要經醫生檢查適合進行手術，便能替病人施行結腸和肝臟腫瘤切除手術。