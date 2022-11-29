BBC稱駐上海記者遭警員毆打　中國指歪曲事實　反問英方三個問題

英國廣播公司（BBC）指駐上海記者勞倫斯（Edward Lawrence）11月27日遭警員毆打及一度拘押後，英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）28日指責中國的處理手法。中國外交部發言人趙立堅29日批評BBC歪曲事實，又指程序合乎法律，反對英方干涉中國內政，更向英國提出三個問題，質疑英方行徑。



辛偉誠28日在發表演說時談及事件，他指中國政府選擇打壓示威，包括毆打一名BBC記者，而不是聽取抗議的聲音。

趙立堅29日在例行記者會表示，英方有關言論罔顧事實，干涉中國內政，中方對此堅決反對。他指事實為「27日晚，上海警方為維護社會秩序，依法勸離某路口現場聚集人員，這其中包括一名BBC駐滬記者。在警方明確告知該名記者即將對現場人員進行勸離的情況下，該名記者拒絕離開，且一直沒有向警方表明自己的記者身份，警方遂將其強制帶離，並在對其開展必要身份核查及法律告知後，請其自行離開」，並指程序完全在法律法規框架下進行。

中方：BBC記者做出受害者樣子

趙立堅指，「BBC記者在警方執法過程中拒不配合，卻做出受害者的樣子，而BBC則立即歪曲事實，大肆炒作BBC記者在工作中被警方所謂「逮捕、毆打」，把髒水潑向中方，這顯然秉承了BBC惡意碰瓷的一貫做派。」

趙立堅強調，「外國記者在中國依法享有新聞報道權利，同時也必須遵守中國的法律法規，採訪報道時應提前出示記者證，不得從事與記者身份不符的活動，這對於任何媒體都不例外，與所謂新聞自由也沒有關聯。」

趙立堅提出3個問題請英方回答：

「第一，英國政府是如何對待國內抗議者的？

2020年，倫敦爆發反對抗疫封鎖措施的遊行，英國警方逮捕150多名民眾，2021年，在反對政府削減公共開支政策的大規模遊行中，英國警方逮捕超過200名民眾。從公開的視頻資料中可以看到，多名英國警察將赤手空拳的抗議者團團圍住，對其拳打腳踢，大打出手，任其哭嚎哀求，甚至衣不蔽體，也不為所動。

第二，英國政府是如何對待記者的？

大家應該還沒有忘記，幾年前，一位中國記者僅僅因為在英國保守黨年會上行使正當權利，進行提問並表達觀點，卻遭到百般阻撓，甚至人身侵犯，最終還被英國法院判處有罪。英國記者格雷厄姆．菲利普斯僅僅因為創作了不適合西方報道的內容，而成為被本國政府制裁的首位英國公民。

第三，BBC是如何報道中國的？

從陰間濾鏡到涉疆涉港歪曲報道，許多人對BBC惡意抹黑攻擊中國的黑歷史印象深刻。 2019年以來，BBC在涉港報道上無視暴徒暴行，卻指責香港警察暴力執法。在涉疆報道上，BBC駐京記者僅採用幾張非實景衛星圖片和反華人士的所謂報告，便炮製世紀謊言，對新疆大肆攻擊抹黑。在涉疫報道上，甚至將公路反恐演習視頻作為中國暴力防疫證據。」

趙立堅質疑，「為什麼總是BBC出現在各種現場？ BBC記者究竟是去報道新聞還是去製造新聞呢？」他又強調「英方應該尊重事實，謹言慎行，收起虛偽的雙重標準，停止玩弄雙重標準。」

BBC：記者被捕時遭警察拳打腳踢

BBC之前透過發言人對外發表聲明，指「BBC極度關切我們的記者勞倫斯遭受的對待，他在上海採訪抗議活動時遭到逮捕並戴上手銬。」發言人強調「他被拘押數小時後才獲釋，被捕時遭到警察拳打腳踢，這是他以特派記者身分工作時發生」。至於勞倫斯被拘留的原因，BBC方面稱「還沒有得到可信的解釋」。