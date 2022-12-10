世界盃2022｜摩洛哥創歷史贏葡萄牙入4強　C朗後備入替難改寫敗局

摩洛哥再爆冷，在世界盃8強以1：0淘汰葡萄牙，成為首支躋身世界盃4強的非洲球隊。他們上半場把握葡萄牙後防犯錯，由安尼斯利頭槌領先。換邊後，葡萄牙換入C朗拿度，加強攻力，但摩洛哥最終守得住勝局，創造非洲球隊的歷史佳績！



【00：57】全場完，摩洛哥以1：0淘汰葡萄牙。

【00：55】97分鐘，拉菲爾利亞奧左路傳中，遠柱的比比頭槌頂斜。

【00：54】96分鐘，摩洛哥反攻，阿布基拉單刀，迪奧高哥斯達用心口擋出，再清走。

【00：51】93分鐘，查迪拉踩中祖奧菲歷斯，領了個人今場第二面黃牌，被逐離場。摩洛哥10人應戰。

【00：49】91分鐘，C朗接應直線，入禁區第一時間起右腳一射，被耶辛尼保奴救到。

【00：41】83分鐘，摩洛哥解圍失誤，列卡度賀達右路傳中，C朗禁區內回後，祖奧菲歷斯射門被撲出。

【00：31】葡萄牙壓住摩洛哥半場強攻。摩洛哥已經變成五後衛，全軍退守。

【00：22】64分鐘，葡萄牙左路組織，傳入中路禁區頂，般奴費南迪斯無人看管下遠射，越楣而去。

般奴費南迪斯的遠射無功而還。（Getty Images）

【00：16】58分鐘，干卡路接應傳中一頂，未能中目標。

干卡路的頭槌未能頂中龍門。（Getty Images）

【00：15】57分鐘，摩洛哥後防大將路曼沙斯受傷離場，由達尼入替。

【00：09】51分鐘，葡萄牙換入C朗拿度及祖奧簡斯路。

C朗拿度及祖奧簡斯路在51分鐘入替。（Getty Images）

比比為C朗戴上隊長臂章。（Getty Images）

【00：08】49分鐘，摩洛哥前場右路罰球，薛耶治傳一記急勁的高波往前柱，引起混亂，迪奧高哥斯達拍到再撞中摩洛哥球員出底線。

【00：03】下半場展開。

【23：48】半場完，摩洛哥暫時領先葡萄牙1：0。葡萄牙上半場雖然佔超過6成控球，但射門次數反而在摩洛哥之下，只有5射1中，至於摩洛哥就7射2中。

【23：46】45分鐘，般奴費南迪斯右路一抽，看似傳中，但原來是射門，中楣彈出。

面對般奴費南迪斯一射，耶辛尼保奴目送皮球中楣彈出。（Getty Images）

【23：42】42分鐘，摩洛哥左路組織，奧拿希傳予貼近邊線的左閘艾迪耶阿拿，他無人看管一控，望清禁區形勢再傳中。葡萄牙後防誤會，魯賓戴亞斯與出迎的迪奧高哥斯達撞在一起，安尼斯利搶在兩人之前頂入，為摩洛哥先開紀錄領先1：0。

安尼斯利頭槌建功，為摩洛哥先開紀錄。（Getty Images）

+ 3

【23：39】39分鐘，葡萄牙左路傳中，在禁區邊的祖奧菲歷斯第一時間用右腳一射炒高。

【23：35】35分鐘，保法爾引球推進，起腳遠射，被迪奧高哥斯達沒收。摩洛哥雖然控球較少，但反擊幾有威脅，射門次數比葡萄牙還要多。

【23：34】34分鐘，摩洛哥左路的組織，艾迪耶阿拿落底傳中，阿馬拿無人看管人抽射但射高。

【23：31】31分鐘，摩洛哥解圍不遠，祖奧菲歷斯在禁區頂偏左位置截到，第一時間一拉，省中對方守將艾美治出底線。

【23：26】26分鐘，摩洛哥中路罰球，薛耶治斬入禁區，安尼斯利又找到機會，頭槌一搖高出。葡萄牙防線不是第一次在死球中走漏了安尼斯利。

安尼斯利頭槌高出。（Getty Images）

【23：19】18分鐘，摩洛哥反擊，奧拿希傳予薛耶治，他在右路推進，推大位起左腳遠射斜出。

耶辛尼保奴與爭頂的般奴費南迪斯硬接一招。（Getty Images）

【23：14】13分鐘，般奴費南迪斯罰球斬向遠柱，魯賓尼維斯無人看管下接應，拉菲爾古里路一抽，省中門前的球員。

【23：07】6分鐘，摩洛哥角球攻勢，薛耶治斬入禁區，前鋒安尼斯利竟然無人貼身看守，從容起跳頂高。雙方在死球防守時都有甩漏，不太集中。

【23：05】5分鐘，葡萄牙右路罰球斬入禁區，祖奧菲歷斯擺脫了摩洛哥防守，前柱頭槌一頂，被耶辛尼保奴撲出。

耶辛尼保奴撲出祖奧菲歷斯的頭槌。（Getty Images）

【23：00】葡萄牙對摩洛哥的8強展開。

C朗拿度先列後備。（Getty Images）

**以下為賽前消息**

葡萄牙老將比比正選披甲，鎮守後防。（Getty Images）

摩洛哥的防線在今屆表現出色，但阿古特及馬沙拉奧兩員主將受傷缺陣，未能在8強披甲，他們的位置會由艾美治及艾迪耶阿拿頂上。

葡萄牙球星C朗拿度連續兩場做後備，上場對瑞士帽子戲法的干卡路繼續擔正，另外後衛祖奧簡斯路亦沒有正選。比起16強大勝瑞士，葡萄牙的正選只有一處，由魯賓尼維斯取代威廉卡華路打防中。

摩洛哥正選陣容：

門將：1耶辛尼保奴

後衛：2夏基美、18艾美治、6路曼沙斯、25艾迪耶阿拿

中場：8奧拿希、4蘇夫恩岩拉伯特、15阿馬拿

前鋒：7薛耶治、19安尼斯利、17保法爾



葡萄牙正選陣容：

門將：22迪奧高哥斯達

後衛：2達洛治、3比比、4魯賓戴亞斯、5拉菲爾古里路

中場：10貝拿度施華、18魯賓尼維斯、25奧達維奧艾美臣

前鋒：8般奴費南迪斯、26干卡路、11祖奧菲歷斯



+ 2

【世界盃8強賽程，以下所有時間為香港時間】

12月9日（五）晚上11時：【8強1】克羅地亞 對 巴西（ViuTV免費直播）

12月9日（五）深夜3時：【8強2】荷蘭 對 阿根廷

12月10日（六）晚上11時：【8強3】摩洛哥 對 葡萄牙（ViuTV免費直播）

12月10日（六）深夜3時：【8強4】法國 對 英格蘭

葡萄牙躋身8強，焦點中的焦點當然是C朗拿度上仗被列作後備，直至球隊於74分鐘領先至5：1，才獲派上陣20分鐘。事件激起千尺浪，到底在球會層面已告失業的C朗，在世界盃命運如何，今晚就會揭盅。

C朗昨日訓練，狀甚輕鬆。（Getty Images）

即使被列作後備，C朗永遠是焦點。（Getty Images）

未知C朗今晚會否再列作後備？（Getty Images）

葡萄牙陣前消息：

摩洛哥陣前消息：

回顧兩隊16強表現：

【16強】葡萄牙6：1瑞士

葡萄牙今仗先收起隊長C朗拿度，踢出今屆最有霸氣一戰，取代C朗首次踢正選的21歲小將干卡路大演帽子戲法，加上比比、拉菲爾古里路及拉菲爾利亞奧各建一功，締造這場大勝。C朗在74分鐘後備入替，未有大建樹，食了一球「詐糊」。

【16強】摩洛哥0：0西班牙（摩洛哥互射12碼勝3：0）

西班牙維持一貫控球在腳，摩洛哥則以有紀律的防守應對，兩軍在法定時間90分鐘未有交收，完加時仍然互無紀錄。西班牙互射12碼3輪全數宴客，結果摩洛哥擊敗「狂牛兵團」，史上首次躋身世界盃8強。

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