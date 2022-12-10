世界盃｜摩洛哥成第四支非洲球隊晉8強　一文回顧前三支非洲勁旅

摩洛哥在世界盃16強擊敗西班牙後，成為世界盃史上第四支晉級8強的非洲隊伍。他們今晚遇上葡萄牙，力爭再創一步，書寫非洲足球新一頁。

過往三支曾晉級世界盃8強的非洲球隊，均有着各自不同的獨特經歷，有為人津津樂道的故事，亦有令國民揮之不去的往事。



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1990年喀麥隆：米拿領軍 爆冷擊敗衛冕軍阿根廷

1990年的喀麥隆首仗以1：0擊敗阿根廷，震驚全球。（Getty Images）

當年喀麥隆身處B組，首仗即要硬撼有馬勒當拿在陣的衛冕冠軍阿根廷，球隊憑François Omam-Biyik的頭鎚入球，最後在9人應戰下爆冷以1：0擊敗阿根廷，震驚全球。時任阿根廷主帥比拉度（Carlos Bilardo）形容是「自己生涯最糟的時刻。」球王馬勒當拿亦表示：「我不可以找藉口，喀麥隆贏波，是因為他們表現更好。」

François Omam-Biyik一箭定江山（影片01：25開始）：

球隊第二場憑米拿（Roger Millar）梅開二度，以2：1擊敗有赫傑（Gheorghe Hagi）在陣的羅馬尼亞，即使最後一仗以0：4不敵蘇聯，仍無阻他們以B組首名晉級。他們在16強以2：1擊敗有華達拉馬（Carlos Valderrama）的哥倫比亞隊，終在8強戰至加時才以2：3不敵英格蘭，然而球隊已創造歷史，成為首支晉級世界盃8強的非洲球隊。

2002年塞內加爾：迪奧夫領銜 力克法國成佳話

塞內加爾球員迪奥夫。（Getty Images）

塞內加爾當年首次晉身世界盃決賽周，隊內最亮眼的球員當數迪奧夫（El Hadji Diouf）。這名年僅21歲的前鋒在首仗面對法國時，迪奧夫發揮其實力，突破左路防守後傳中，柏巴迪奧普（Papa Bouba Diop）第一次起腳雖然射失，然而他補射射入，助球隊以1：0擊敗衛冕球隊法國。

柏巴迪奧普對法國的入球：（影片0：16開始）

球隊其後分別以1：1、3：3賽和丹麥與烏拉圭，以A組次名晉級16強，並在16強與瑞典戰至「黃金入球」後，以2：1勝出，球隊其後在8強亦需與土耳其以「黃金入球」分勝負，最終土耳其入得致勝一球，塞內加爾8強止步。

柏巴迪奧普在2020年逝世，終年42歲，今屆世界盃塞內加爾在晉級後，接過球迷製作的橫幅，向這位名宿致敬。（Getty Images）

國際足協曾訪問入選當屆明星隊的迪奥夫，他形容塞內加爾當年擊敗法國是世界盃史上最偉大的勝仗，而當年的入球功臣柏巴迪奧普在2020年因名為腓骨肌萎縮症（簡稱CMT）的長期疾病離世，終年42歲。今屆塞內加爾球員、球迷與足協在晉級後，紛紛向這名創下歷史的名宿致敬。

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2010年加納：蘇亞雷斯留下永久傷疤

加納隊前鋒基恩。（Getty Images）

2010年南非世界盃，是首次在非洲舉行的世界盃，包括主辦國在內，共有6支非洲球隊參加決賽周，然而只有一隊從分組賽突圍，那就是加納。球隊當屆分組賽先憑基恩（Asamoah Gyan）的入球1：0擊敗塞爾維亞，第二場對澳洲時基恩射入12碼，助球隊取得1：1平局，雖然球隊第三仗以0：1不敵德國，加納仍順利以次名晉級。

若非蘇亞雷斯用手擋球，2010年的加納或已成為首支晉級世界盃4強的非洲球隊。（Getty Images）

這支非洲勁旅在16強以2：1擊敗美國後，在8強遇上烏拉圭。兩隊在加時戰至最後一刻，艾迪耶亞（Dominic Adiyiah）的頭鎚直飛龍門，當時門將已經失位，最後竟是烏拉圭前鋒蘇亞雷斯（Luis Suarez）用手將球擋出，雖然蘇亞雷斯被紅牌趕出場，加納亦獲得十二碼，然而基恩的十二碼射中門楣，雙方踢成1：1平手，要互射12碼分勝負。

加納最終在互射12碼以2：4不敵烏拉圭，未能成為首支晉級4強的非洲球隊。

現為加納隊長的安祖阿休。（Getty Images）

時至今日，加納人仍耿耿於懷。體育網媒《The Athletic》在今屆加納3：2擊敗韓國後訪問當時在陣的安祖阿休（Andrew Ayew），他直言外人不會明白他們的感受，而當時擔任後備的哥哥伊巴謙阿休（Ibrahim Ayew）更稱「全非洲都憎恨他（蘇亞雷斯）」。

蘇亞雷斯在最後一場分組賽哭成淚人。（Getty Images）

今屆世界盃最後一輪時，加納再遇烏拉圭，蘇亞雷斯賽前拒為當年那個手球道歉。烏拉圭最後雖以2：0擊敗加納，然而球隊因得失球差不及韓國出局，蘇亞雷斯更當場哭成淚人，這一場景對不少加納球迷而言，相信是大快人心。

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