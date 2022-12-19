世界盃決賽｜拿達路變新一代失機王　美斯終克服「希古恩」魔咒

美斯5度征戰世界盃，如願以償領阿根廷稱霸卡塔爾，終於得償所願捧走大力神盃。早在2014年，美斯曾經無限接近冠軍，他身邊卻有希古恩，連番失機令他錯失捧盃機會；8年後，在阿根廷陣中似乎發現新一代「希古恩」的影子，幸好美斯能夠把這魔咒克服。



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2014年巴西世界盃決賽，美斯賽後看着大力神盃「眼看手勿動」的相片，成為世界盃經典圖片之一。這個經典場面誕生，全因希古恩（Gonzalo Higuaín），單刀面對紐亞卻射斜的一幕，令阿根廷失落冠軍的同時，他也贏得「斜恩」之名。

希古恩在巴西世界盃決賽錯失黃金機會，令阿根廷錯過錦標。（資料圖片／Getty Images）

除了世界盃決賽，希古恩連番在美洲盃決賽失機，間接令阿根廷兩度錯失錦標。2021年美洲盃大軍沒有了希古恩，阿根廷巧合地捧盃而回。

2021年的阿根廷大軍沒有希古恩，美斯隨即捧走美洲盃冠軍。（資料圖片／Getty Images）

希古恩有新「接班人」

經歷今屆世界盃後，阿根廷似乎出現了新一代「希古恩」，他就是拿達路馬天尼斯（Lautaro Martínez）。這名效力國際米蘭的前鋒在加時入替，隨即取得不少攻門機會，先在禁區內起腳卻被烏柏美卡奴飛鏟擋出，其後拿達路力壓烏柏美卡奴起腳，可惜同樣斜出。拿達路隨後再有頭槌機會，同樣連目標也不中。

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拿達路馬天尼斯加時入替後不乏攻門機會，可惜全數未能把握。（Getty Images）

拿達路連番失機，原來在今屆早有前科，早在16強對澳洲，拿達路後備入替。當時落後的澳洲全軍壓前，後場不乏空間，倘若馬天尼斯把握其中一次，阿根廷即可穩住勝局，惟他全數錯失，幸好阿根廷最終依然順利晉級，否則拿達路隨時成為罪人。

縱然拿達路馬天尼斯今屆世界盃沒有進賬，但在阿根廷的晉級路途上絕非沒有貢獻，在8強與荷蘭戰至互射12碼，最後一輪正是由拿達路射入，助阿根廷奠定勝局。

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拿達路馬天尼斯縱然今屆世界盃沒有進賬，但他卻在對荷蘭互射12碼時攻入最關鍵一球，助阿根廷晉級。（Getty Images）

美斯今屆傾盡渾身散數，就是為了一圓世盃夢，就算今屆再有猶如被希古恩上身的拿達路馬天尼斯，亦無阻美斯領阿根廷登頂，看來他已經克服了「希古恩」的魔咒。

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