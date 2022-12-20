阿根廷慶祝世界盃獲勝放假1天　費爾南德斯「這樣」回覆普京賀電

卡塔爾世界盃2022決賽12月18日上演，阿根廷與法國纏鬥至加時踢成3：3，再互射十二碼，以4：2阿根廷勝告終。阿根廷在36年後再次捧盃，舉國歡騰，政府宣布12月20日為公眾假期，以慶祝阿根廷獲勝。



根據美國娛樂和體育電視台（ESPN），阿根廷政府宣布20日放假，供國民慶祝阿根廷奪得世界盃冠軍。阿根廷足協（AFA）表示，勝利歸來的阿根廷國家隊會在當日前往布宜諾斯艾利斯省（Buenos Aires）方尖碑（Obelisk）舉行慶祝活動。

阿根廷主將美斯（Lionel Messi）表示，希望民眾等候自己，又指已急不及待到該處同民眾分享喜悅。

阿根廷奪得卡塔爾世界盃2022總冠軍，政府宣布12月20日放假1天。圖為18日民眾於布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）方尖碑（Obelisk）慶祝獲勝情形．（Reuters）

普京祝賀阿根廷

俄羅斯體育新聞社（R-Sport）19日引述俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）透露，他當晚從下半場比分2：2時開始觀看比賽。他指賽事由「最強者勝出」，認為阿根廷值得獲勝，又說自己後來忍不住致電阿根廷總統費爾南德斯（Alberto Fernandez）道賀。

費爾南德斯稍後在Twitter發文感謝普京祝賀，又稱：「願今天這份團結阿根廷與世界上如此多人的喜悅能成為一個榜樣：我們的社會需要團結與和平。」