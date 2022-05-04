美國冷血父母將癱瘓女兒扔梳化12年　身上沾滿糞便蛆蟲「融化死」

美國路易斯安那州一對夫婦將生病的女兒放在梳化長達12年，由於女兒身上有潰瘍和細菌感染，她最後就像在梳化上「融化掉」般慘死，身體和梳化也被滿滿排泄物和蛆蟲給覆蓋，走進屋內一片惡臭，景象慘不忍睹，這對夫婦被指控犯下「二級謀殺罪」被捕。



《紐約郵報》報道，今年1月3日警方發現在梳化上的36歲女子萊西（Lacey Ellen Fletcher），她已成為腐屍。

驗屍官尤厄爾（Ewell Bickham）表示「她可能已經在自己的排泄物中坐了約12年」，腐屍滿是蛆蟲和瘡，屍體把沙發給「融化」出一個洞，「打開門，走進屋裏，有一股惡臭、一股異味、糞便、尿液，屏住呼吸也沒用」。

除眼睛外身體全部癱瘓 遭親生父母丟梳化上「融化」慘死（點圖了解更多，慎入）▼▼▼

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尤厄爾表示這是他看過最恐怖的案件，「爸媽當時人站在廚房，父親看似毫無感情，我後來一整個禮拜都吃不下東西，一直在哭」。萊西患有潰瘍、細菌感染和其他疾病，病情至少可以追溯到2010年，她死於「急性醫療忽視」，骨骼只有96磅（約47公斤），對新冠病毒也呈陽性反應，當萊西死時，他的父母正在外面度假。

《每日郵報》也報道，萊西還患有閉鎖綜合症，除了眼睛外身體全部癱瘓，不能自由活動、自主說話。然而萊西的父母卻宣稱她有極端的社交焦慮和自閉症，這對夫妻堅信萊西的頭腦是清醒的，可以做出自己的決定，還說萊西從不抱怨自己的瘡，是她自己決定要一直待在梳化上12年，母親也會定期清潔。

尤厄爾則表示「當萊西被發現時環境簡直令人難以置信，你不會那樣對待任何人或動物」，且醫院完全沒有萊西的醫療紀錄，顯示她自16歲以後再也沒有就醫甚至接受任何治療。現在萊西的父母被指控「二級謀殺罪」，假如罪名成立的話，將被判處終身監禁，不得假釋。

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