英國流感高峰醫療系統頻崩潰　急症室病人等99小時　醫院氧氣短缺

英國在新冠病毒、冬季流感和甲型鏈球菌夾擊下，醫療系統負擔沉重，多處急症室長期爆滿。當地傳媒1月1日報道，有急症室病人上周送院後，要等99小時、即超過4日才獲安排醫院床位。有衛生官員估計，每周或有500人因延誤治療而去世。



報道指，1名病人上周由救護車送到英格蘭西部斯文敦（Swindon）的Great Western Hospital，但醫院床位極為緊拙，結果在99小時後，醫護人員才能安排床位給這位病人。有醫生向傳媒形容狀況時，直言「我們崩潰了，但沒有人聆聽」。院方發給員工的電郵則形容，現時的病症數量是他們從業多年來沒有見過的。

在牛津（Oxford），一名3歲女童被拍攝到於John Radcliffe Hospital內，綣曲身軀躺在膠椅，等候多個小時仍未獲治理。其父在社交媒體上抱怨道：「筋疲力竭、脫水和頑抗多種疾病，這是國民保健署最好的表現，來到急症室已5小時，在我們撥電話求救的22小時後」。

另外，全國多間醫院傳出氧氣庫存量低至危險程度，救護車人員被要求節約使用氧氣。西南部一名國民保健署員工坦言，「我們正處於一個階段，氣缸沒有足夠氧氣治療在走廊、救護車和急症室自行求診區的病人」。

皇家緊急醫學學院總裁博伊爾（Adrian Boyle）在電台上談及醫療系統的情況時表示，嚴重流感季節正加劇結構性問題，導致數以百計民眾不必要地死亡。他認為整個系統都要重組，不能說情況在冬季才特別嚴重，然後在下個冬季前什麼也不做。