英國食肆老闆助街坊抗通脹　請全市「免費吃pizza一個月」超暖心

英國廣播公司（BBC）報導，愛丁堡（Edinburgh）一家外賣pizza店老闆要請全城的人免費吃pizza一個月。



「Pure Pizza」店老闆、55歲的威爾金森（Marc Wilkinson）表示，他打算做一件大善事，幫助面臨通膨危機（編按：通脹危機）的人。

他說，供應免費pizza也可以讓他店裏的兼職員工有更多工作做，賺更多時薪。「我很滿意我的計劃，讓大家都成為贏家。對顧客、供應商和我的廚師團隊都有好處」。

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他說：「我一直聽說物價上漲影響很多人，我想，反正我的烤箱整天都開着，如果能夠助人，可以用上全部產能。

威爾金森的pizza店在2020年3月開張，當時愛丁堡因新冠疫情封城。他的烤箱每6分鐘可以烤出18個pizza。

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今年1月，只要去到他位在晨邊大道（Morningside Drive）的pizza店，就可以拿到免費pizza，不過在17:30到20:30之間除外。

威爾金森估計，做這件善事可能花費1萬2000英鎊（約11.3萬港元）。

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