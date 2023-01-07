貧窮限制您的想像　日本極品車厘子500克賣7.7萬　1粒盛惠$1120

日本山形縣的超高級車厘子品種「佐藤錦」昨（5日）在全國各地的拍賣會上展開競標，一盒500克（g）的佐藤錦車厘子（又名：櫻桃），在東京大田市場賣出130萬日圓（折合約HKD 76,845）的高價；若以單粒價錢來計算，想嚐一顆鮮嫩欲滴的佐藤錦車厘子，可得花上1萬9000日圓（折合約HKD 1,120）。



據日媒《讀賣新聞》報道，這種在溫室栽培的佐藤錦車厘子，一粒直徑大約是2.5至2.8cm，表面富有光澤、呈現美麗的深紅色。東京大田市場的買主花費130萬日圓才將一盒500克的佐藤錦車厘子標下，寫下歷史新高價，成交價比去年還高出10萬日圓（折合約HKD 5,910）。

另一位在山形天童青果市場的買家「JA天童食品」則以100萬日圓（折合約HKD 59,110）標下佐藤錦車厘子，他表示，會將車厘子做為送禮用的商品來販售，「農民很辛苦的種出車厘子，所以我們也努力競標把它買下來了。」

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這批佐藤錦車厘子是拍賣會前一日（4日）被採摘下來，由山形縣天童市的73歲農民花輪和雄所栽培的。從去年6月開始，他把170株幼苗放在專用的冰箱，溫度設定在攝氏3度，來模擬冬日的寒冷天氣；同年10月左右，再把植株移到溫室內栽種，最後成功收穫了80公斤的車厘子，收穫量比往年多出了三成。

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