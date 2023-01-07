意外拍到71歲南蘇丹總統唱國歌時失禁　6涉事記者遭國安部門逮捕

南蘇丹（South Sudan）總統基爾（Salva Kiir）去年12月中旬出席一場高速公路落成典禮時，在唱國歌的環節中突然「尿失禁」，不僅褲底濕一片，連腳邊都有一攤「積水」。尷尬畫面被現場媒體拍下，在網路上瘋傳。如今卻爆出，有6名記者因為涉嫌拍攝和散播基爾尿褲子的畫面，遭到南蘇丹安全部隊拘留。



根據《衛報》報道，新聞自由監管組織、美國「保護記者委員會」（Committee to Protect Journalists，CPJ）6日指出，國營南蘇丹廣播公司（SSBC）有6名記者因涉嫌「未經授權發布錄影畫面」，被國家安全局拘留。消息人士透露，被捕的新聞工作者分別為控制室主任、4名攝影師以及副控室的技術人員。

南蘇丹總統基爾被拍到失禁畫面。（圖／翻攝自NEXTA Twitter@nexta_tv）

「保護記者委員會」撒哈拉以南非洲代表蒙莫（Muthoki Mumo）表示，這起逮捕事件已經符合「當官方認為報道不利時，安全人員可以任意拘留」的模式，要求南蘇丹當局無條件釋放6名新聞工作者，並確保他們能夠在沒有進一步恐嚇或逮捕威脅的情況下工作。

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南蘇丹記者工會（UJOSS）起初否認相關工作人員是因為意外拍到基爾尿失禁被捕，但隨後改口稱，「如果明顯存在不當或違法行為，那麼讓當局加快行政或法律程序，公開透明並依法解決該問題。」

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報導指出，基爾失禁的影片曝光，在社群平台上引發瘋傳。不少人質疑這名71歲的領導人當前的健康狀態，是否有能力繼續治理這個飽受戰亂、饑荒和氣候變化衝擊的國家。另外也引發了類似畫面是否應該被公開散播的「道德論戰」。

據悉，基爾自2011年南蘇丹正式獨立以來，一直都是該國最高領導人，但國內長年以來的政治、部族衝突已經導致數十萬人喪命，人道危機難解。

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