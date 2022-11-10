《黑豹2》水底王國是真的？未來人爆8大驚世預言　3個同海洋有關

世人對於難以解釋的玄妙事件總是抱有不少臆測，而自英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II，又譯作伊莉莎白二世、伊麗莎白二世）離世被「準確料中」後，時空旅人的真實存在與否也再度被推到焦點上。



不過當然依舊是信者恆信，畢竟有關時空旅人的「預言」依舊大多都沒有得到驗證。

抖音（TikTok）上自稱是時空旅人的「@radianttimetraveller」就數度透過影片強調自己能穿越時空的身分。

曾指美國明年將受毀滅性天災侵襲 點圖放大閱讀該「未來人」更多最新預言：

+ 15

而在近期發布的影片中他也提到，在未來的半年多之中將會發生8件將可能會對人類文明造成深遠影響的大事紀。

2022年11月30日：詹姆斯韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）將會發現一顆近乎是「鏡像地球」行星。

2022年12月8日：一顆巨大的流星衝擊地球，該行星也將被發現含有新型金屬元素以及神秘的外來物種。

【相關圖輯】外星人來了？智利神秘巨型黑洞「每天長大」 現已大過巴黎凱旋門（點圖放大瀏覽）▼▼▼

+ 4

2023年1月1日：一架飛越百慕達三角洲的班機將會失聯。

2023年2月6日：前所未見的古代遺跡將被4名青少年發現，同時也將尋獲一個「通行裝置」，未來將被用於打開蟲洞通往其他星系。

2023年3月3日：世界將會收到一條來自海洋的訊息。

2023年3月23日：科學家在探索馬里亞納海溝（Mariana Trench）時也將發現一種已知存於古代、人類誤以為已經滅絕的物種。

【相關圖輯】地球上最美麗的洞：「藍洞」為什麼是藍色 洞下到底有什麼？（點圖放大瀏覽）▼▼▼

+ 15

2023年5月15日：以三藩市為主的美國西海岸地區將被高達750英尺（約228.6米）高的海嘯侵襲，遭到重創。

●2023年6月18日：在一處沒有航班或是任何飛行器具行經的偏遠地帶，將會有7個人類詭異的從天而降，會給地球帶來什麼仍屬未知。

延伸閱讀：

不再是絕對核心？傳戴維斯「被湖人擺上貨架」 狀態下滑遭列入交易計畫

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】