新年・兔年｜BTS師妹團美女成員拜年「炎上」　被網民罵到道歉

1月21日是2023年春節除夕，韓國跟台灣一樣有過農曆新年的習俗，許多韓星自然也會向粉絲們拜年，不過有偶像卻因「新年」一詞惹爭議，2022年出道就爆紅的女團NewJeans，其中澳洲混血成員Danielle問候粉絲時，用了英文的「Chinese new year」，讓韓國網民氣炸了。



NewJeans的成員Danielle為韓國、澳洲混血，異國風的長相猶如洋娃娃，加上歌聲美妙，在團中相當受歡迎，不過她在一段給粉絲的文字訊息中用英文提到，「你們bunnies（粉絲名稱）新年要做甚麼？」這邊的「新年」她用的是「Chinese new year」（中國新年），引發韓國網友不滿；另一越南、澳洲混血成員Hanni同樣發訊問候粉絲，提到新年時，則是使用「Lunar new year」（農曆新年）。

（編按：她19日在NewJeans官方SNS發文稱，「因農曆新年是包括韓國在內的許多國家和地區慶祝的節日，我的表達不當，我正在深刻反思」。「還有對很多人，我真的很抱歉，」她補充說：「我不會忘記這件事，以後會更加小心地去表現和表達自己。」）

NewJeans在短短時間已成韓國演藝界的新貴女團：

+ 11

這幾年韓國民眾認為農曆春節並非華語圈獨有的文化，韓國、越南、印尼與菲律賓等地也都有過農曆新年，因此東洋圈許多地區使用Lunar New Year，想取代Chinese New Year，尤其這幾年韓國與中國對傳統文化的「所有權」爆發不少爭執，包含漢服與韓服、張員瑛的髮簪事件等，Danielle這段訊息自然會被韓國人「炎上」。

Danielle的這段訊息已經刪除，但仍被網民貼到論壇上討論，有人認為「要不是NewJeans很紅，一定會被罵更慘」、「想當中國人嗎？」、「這種事出道前公司要教吧？在韓國這是基本常識耶，而且韓國人就對這個很敏感」、「不要以為刪文就沒事」；但也有住在美國的韓國網友說，國外本來就比較常用Chinese New Year，在當地沒看過有人用Lunar New Year，而且農曆新年起源自中國，Danielle也不算打錯，更有人認為針對Danielle的行為根本是獵巫。

這也非韓星首度發生類似事件，SUPER JUNIOR師弟團「WayV（威神V）」全體為華人，其中一位台灣成員「揚揚」2021年在Instagram上發限時動態，同樣也用「Happy Chinese New Year」拜年，這件事也讓韓國網友氣爆，要公司SM Entertainment好好管一下。

相關文章：Pan Piaon勁敵？韓國美女網紅性感彈琴「一個原因」發片卻沒收入

+ 11

延伸閱讀：

將迎出道18週年！SJ紀錄片上架 「3大哭點」惹淚崩

【本文獲「TVBS」授權轉載。】