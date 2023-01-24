美加州華人舞廳槍擊案驚險片段曝光　26歲男英勇奪槍：曾以為會死

撰文：房伊媚
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美國加州（California）洛杉磯縣蒙市（即蒙特雷公園，Monterey Park）1月21日一間舞廳發生槍擊案，最少11人死亡。槍手行兇後持槍前往阿爾漢布拉（Alhambra）另一間舞廳，美媒24日稱，影片顯示，當時一名任職電腦程式設計師的26歲男子英勇地搶去槍手的槍，成功拯救現場人士。

72歲亞裔槍手陳友勤（Huu Can Tran，音譯）21日在蒙市一間舞廳行兇後，持槍來到阿爾漢布拉一間名為Lai Lai Ballroom & Studio的舞廳，當時這間舞廳內的大部份客人已離去。

▼Brandon Tsay與槍手搶槍的過程，請觀看影片：

全國廣播公司（NBC）24日稱，當時26歲電腦程式設計師、Lai Lai Ballroom & Studio家族第三代成員Brandon Tsay發現陳友勤進入舞廳。Brandon Tsay指，他發現槍手的槍經改裝，認為他明顯不是求財，而是要殺最多的人，而槍手的眼神也毫不掩飾殺機，身體語言和表情都顯示他在尋人。當時Brandon Tsay心裏一沉，以為自己會死亡。

26歲的Brandon Tsay在槍擊案中奪去兇徒的槍支，獲讚是英雄，圖為他事後接受傳媒採訪（影片截圖）

▼Brandon Tsay與槍手搶槍的過程，請點擊放大觀看照片：

Brandon Tsay決定鼓起勇氣，嘗試搶走槍手的槍。NBC於24日最先公開事發時的影片，這影片也在社交媒體流傳，它顯示Brandon Tsay和槍手搶槍的過程。兩人扭作一團約1分半鐘後，槍手突然鬆開其中一隻手，看來是想開槍，Brandon Tsay此時乘機奪去槍枝，並指向槍手。他對槍手說：「滾出去！我會開槍！走！走！」槍手之後才走出門外、上車離去。手上仍拿着槍的Brandon Tsay於是立即報警。

槍手21日晚上約10時先在蒙市Star Ballroom Dance Studio（舞星大舞廳）開槍，導致最少11人死亡。約17分鐘後，他持槍來到Lai Lai Ballroom & Studio，他最後被發現在車上自轟死亡。

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