德國女網上找容貌相似者　約見後疑狂刺50刀殺死　原因令人心寒

德國傳出一宗離奇命案，一名女子為了「假死擺脫身分」選擇在社交媒體上尋找與自己長相相似的女性，將對方約出來後涉出手殺害並偽裝成自己的屍體，整宗案情經調查後才曝光。



衛報報道，去年8月一具沾滿鮮血的女性屍體在德國南部因戈施塔特（Ingolstadt）一輛停放的車內被發現。

報道最初將受害者定調為夏拉本（Sharaban K）、一名居住在慕尼黑的23歲伊拉克裔美容師。據悉，屍體被發現時慘不忍睹，全身共被刺超過50刀且臉部被完全毀容。

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儘管當時夏拉本的部分家屬已確認屍體身份，但屍檢報告引發質疑、最終受害者被確定其實是另一位同樣23歲、名叫卡蒂嘉（Khadidja O）的阿爾及利亞籍美妝部落客。警方指出，夏拉本和卡蒂嘉同樣留着黑色長直髮、相似的膚色和妝容、看起來「驚人地相似」。

去年8月夏拉本和犯案同夥夏基爾（Sheqir K）一同被警方還押候審，不過當局本周才公開其犯案動機。檢察官格里瑟（Veronika Grieser）表示「調查結果讓我們假設被告（夏拉本）因家庭糾紛而想以假死的方法來躲藏」。

警方表示在謀殺發生前一週，夏拉本在社群上創建許多化名的帳號並聯繫數名與她長相相似的女性，並通過答應對方條件來促成見面，但最初沒有人上鉤。

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直到卡蒂嘉被夏拉本以提供化妝品為誘因而同意見面，案發當天夏拉本和夏基爾開車前去接卡蒂嘉，並在郊外一片林地中騙對方下車後將她刺死，隨後他們將卡蒂嘉的屍體搬上後座並開往因戈施塔特、將汽車停在多瑙河岸邊一處安靜住宅區，最終夏拉本的父母於去年8月16日發現這具他們以為是自己女兒的屍體。

警方表示雖然犯案凶器尚未找到但「證據確鑿」，同時仍有調查進行中，假設最終罪名成立，夏拉本和夏基爾將面臨終身監禁。

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