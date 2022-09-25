智利漁民捕獲5公尺長「超巨地震魚」是大災難先兆？　學者這樣說

智利南部日前（23日）發生規模6.1極淺層地震，震源深度10公里，不過有人聯想到此次地震發生前早有徵兆，先前有一名漁民就意外抓到一隻長達5公尺的「地震魚」，超巨大怪魚的出現隨即引來眾人圍觀，有人甚至還認為是末日來臨前的示警。對此，學者也發表看法。



智利漁民7月曾捕獲一隻超巨大的皇帶魚（Oarfish），身長高達5公尺，外型跟蛇有些神似，當地人見狀也用機具將其吊起。這段影片隨即也在網上瘋傳，當時有人指出，這恐是末日災難來臨前的凶不祥徵兆。如今智利南部太平洋海域23日發生強震，有網友就認為似乎恰恰應驗了「地震魚」之說。

長達5公尺的地震魚被智利漁民捕獲，有人認為是不祥徵兆。

+ 8

不過這樣的猜測卻被科學家打槍，指出皇帶魚會出現可能是受到風暴或強勁洋流影響，且牠們靠的是吃微小浮游生物維生，對人類並不會造成威脅。據悉，皇帶魚身長可達11公尺，平時生活在約1千公尺的深海中，當生病、死亡或繁殖時才會浮出水面。所以當牠被人們發現時，總會讓人擔憂海底板塊是否有變動，2011年日本福島地震發生前，當地居民就發現數十條皇帶魚現蹤，因此亦被稱為地震魚。

事實上，6月時台灣也有釣客在台東太麻里釣到一條6米長的勒氏皇帶魚，據釣客說法，當初發現以為是條大魚，經過40分鐘對抗，才將魚拉上岸，拉上海面時還嚇一跳，發現竟然是條重達130公斤的地震魚。

相關文章：2男搏鬥4.5小時釣起「喪屍鯊魚」 身體四分之三被恐怖怪物啃光

+ 6

延伸閱讀：

澳洲魚夫捕獲「大眼凸嘴」深海怪鯊 網嚇：噩夢中的生物

【本文獲「TVBS」授權轉載。】