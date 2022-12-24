Netflix蛇惑殺人犯原型　專揀比堅尼艷女落藥　法國連環殺手出獄

被稱為比堅尼殺手（bikini killer）的法國籍男子索布拉傑（Charles Sobhraj）在1970年代起就陸續犯下多起謀殺案，2003年被尼泊爾警方以謀殺罪逮補，其後就一直在加德滿都的監獄服刑。（編按：他所犯下的罪行被改編成由BBC及Netflix合作的片集《蛇惑》（The Serpent）。）



被稱為比堅尼殺手的法國籍男子索布拉傑在1970年代起就陸續犯下多宗謀殺案，2003年被尼泊爾警方以謀殺罪逮補，其後就一直在加德滿都的監獄服刑。他所犯下的罪行被改編成由英國BBC及Netflix合作的片集《蛇惑》（The Serpent）。圖為2011年5月31日，索布拉傑在尼泊爾加德滿都地方法院出席聽證會後離開。（Reuters）

而考量到索布拉傑的年紀和健康狀況，尼泊爾最高法院21日裁定讓他出獄，並在15天內驅逐出境，遣返回法國。（編按：他在24日乘飛機返抵法國巴黎。）

（編按：殘害多條人命的他看來毫無悔意，他在乘飛機返法途中向法新社記者堅稱自己無辜：「我感覺很棒……我有很多事要做。我要告很多人，包括尼泊爾。」

當他被問及是否被冤枉成連環殺手，現年78歲的連連回答：「是，是。」）

我在那些案件是無辜的，好不好？所以我（對獲釋）沒有感覺不好，或好。我是無辜的，那是建基於偽造文件之上。」 被稱為比堅尼殺手（bikini killer）的法國籍男子索布拉傑（Charle

圖為2004年8月14日，在尼泊爾加德滿都，警方押送索布拉傑。2022年12月21日，法庭以他健康欠佳、行為良好以及已完成大部份刑期，宣布釋放他出獄（AP）

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索布拉傑是一名惡名昭彰的連環殺人魔，他在亞洲各國遊走，陸續殺害了20幾名無辜的年輕背包客。泰國曾對索布拉傑發出通緝令，因為他涉嫌在芭堤雅（Pattaya）的海灘下藥殺害6名穿比基尼的女性，他還因此被稱做「比基尼殺手」。

（編按：他的犯案手法令人齒冷。他假裝是一名寶石商人，與目標人物混熟，之後對他們下藥、打劫以及獲死他們。他們往往是踏上嬉皮之路（Hippie trail）的西方背包客。嬉皮之路是風行於上個世紀六、七十年代的一條跨越歐亞大陸的自助旅遊路線。）

1980年代中期，索布拉傑因謀殺罪在印度服刑，1986年一度成功越獄，後來被逮捕並關到1997年（編按：他獲釋後開始在巴黎生活，通過收錢接受記者賺取收入）。然而出獄後的索布拉傑並沒有得到教訓，他之後在2003年重返尼泊爾，在首都加德滿都的一家賭場被捕，且被控殺害2名美國背包客，遭到尼泊爾判處20年徒刑。

被稱為比堅尼殺手的法國籍男子索布拉傑在1970年代起就陸續犯下多宗謀殺案，2003年被尼泊爾警方以謀殺罪逮補，其後就一直在加德滿都的監獄服刑。他所犯下的罪行被改編成由英國BBC及Netflix合作的片集《蛇惑》。圖為2022年12月23日，警方將他（頭戴啡色帽者）移送至移民部門。他將被遞解出境（AP）

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如今已高齡78歲的索布拉傑已在加德滿都監獄服刑19年，根據當地法律，表現良好並完成75%刑期的囚犯得以獲釋。

索布拉傑乘一輛藍色警車出獄，被移送到移民拘留機構，隨後在當地時間23日傍晚搭乘卡塔爾航空公司（Qatar Airways）的班機出境。

被稱為比堅尼殺手的法國籍男子索布拉傑（不在圖中）在1970年代起就陸續犯下多宗謀殺案，被捕後一直在加德滿都的監獄服刑。他所犯下的罪行被改編成由英國BBC及Netflix合作的片集《蛇惑》。圖為2022年12月23日，加德滿都的移民部外大批記者齊集，採訪他代表律師的發言。（AP）

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