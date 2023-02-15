土耳其地震｜驚現恐怖裂谷「地面一分為二」　居民：醒來如見戰場

土耳其6日發生規模7.8級的毀滅式強烈地震，東南部一處青翠的橄欖園因此被一分為二，這一個長度超過300米的裂谷更將當地分隔開來。



根據土耳其阿納多盧通訊社（Anadolu Agency）經由路透在15日發布的影片，從驚人的無人機空拍畫面可以見到，跟敘利亞接壤的土國哈塔伊省阿爾特訥聚（Altınözü）區一個橄欖園因地震而分裂成兩半，大地則出現了巨大的裂縫。

地面如「一分為二」展示強震毀滅式力量（點擊放大瀏覽）：

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安納杜魯新聞社與CNN報道，這個鋸齒狀又呈現沙色的峽谷般裂口寬200米、長400米、深50米，再一次展示了6日強震的毀滅式力量。

住在附近的艾克蘇（Irfan Aksu）向德米羅倫通斗社（Demirören News Agency）表示，當地震開始時，他住的地方傳出了「不可思議的聲音」。他說，「當我們醒來，這裏就像是戰場」。

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艾克蘇懇請專家檢查當地以防今後可能的損害，「這裡不是小鎮，蓋了1000棟房子，有700萬人住這裡。當然啦，我們很害怕……如果再近一點，這就會出現在我們鎮中心了」。

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