夏洛特公主榮當「全球最有錢小孩」身價達340億　遠勝哥哥喬治

成為全世界最富有的小孩是什麼感覺？英國一家企業公布「2023年全球最有錢小孩」的榜單，結果令人出乎意料的是，英國王室夏洛特公主（Princess Charlotte）以36億英鎊（約港幣340億元）的身價居全球之冠，甚至打敗哥哥喬治王子（Prince George）。



根據《每日快報》報道，英國兒童電動車品牌Electric Ride on Cars公布了一份「2023年全球最有錢小孩」榜單，能躋身其中的孩子，全是出身金字塔頂端，而今年滿8歲的夏洛特公主以36億英鎊的身價居全球之冠。

夏洛特公主以8歲之齡，成為目前「全球身價最高」的小孩：（按圖了解）

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報道指出，夏洛特的身價其實已經比2021年時減少12％，但仍輾壓位列第二名的哥哥喬治；據統計，喬治的身價約為24億英鎊（約港幣228億元）。外界好奇，為何同樣出身於英國王室，兩人的身價會差如此多，專家分析指出，這全靠着媽媽凱特王妃帶起的「凱特效應」。

身為英國時尚指標人物，威爾斯王妃凱特（Catherine, Princess of Wales）擁有非常大的影響力，在一般情況下，凱特所穿着的衣服在幾分鐘內就會被搶購一空，連帶着夏洛特所穿的衣服也會賣光，這樣的「帶貨能力」自然讓夏洛特的身價飆漲。

排行榜第3名是15歲的華倫天娜．帕洛瑪．皮諾（Valentina Paloma Pinault），身價約16億英鎊（約港幣151億元），她的父親是法國開雲（Kering）集團董事長皮諾（Francois Pinault），母親則是在漫威電影《永恆族》飾演永恆族精神首領「阿賈克」（Ajak）一角的墨西哥女星莎瑪希恩（Salma Hayek）。

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