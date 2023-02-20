俄烏戰爭｜烏克蘭抗俄需怎協助？美駐歐將領稱有「軍事3寶」便行

駐歐美軍及歐洲最高盟軍指揮官卡沃利告訴美國國會議員，烏克蘭需要美國的F-16戰機、射程超過100公里的長程飛彈，以及無人機，這3樣足以幫助烏克蘭對抗俄羅斯軍事入侵。卡沃利的發言，是美軍將領當中對美國援助烏克蘭F-16，最直接明白表態的一位。



《政治報》（POLITICO）網站報道 ，卡沃利（Christopher Cavoli）對到訪德國慕尼黑的美國國會議員，舉行閉門簡報會議，這些議員詢問卡沃力，F-16能否幫助烏克蘭擊敗俄羅斯，卡沃力給了肯定答案。卡沃利說，烏克蘭還需要射程100公里以上的長程飛彈，才能夠深入打擊俄羅斯，讓俄羅斯的指揮部與補給都不安全。

目前美國並未表態是否提供F-16戰機給烏國，僅表示烏國的防空問題急需處理。

卡沃利表示，美國與盟邦應該援助最先進的武器給烏克蘭，先進的戰機、無人機、長程飛彈等，例如陸軍戰術導彈系統，這些武器可以幫助基輔擊退俄國的軍隊。

他指出，烏克蘭士兵必須配備先進武器裝備，才能夠深入打擊敵軍。西方國家應該幫助烏克蘭從其境內，就能夠打擊俄國內部更遠的地方。

烏克蘭總統澤倫斯基已經向西方要求提供先進戰機，但是拜登總統與歐洲國家的領袖，目前還沒有同意這個要求，只提供烏克蘭戰車與大炮。

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