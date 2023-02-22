遭《衰仔樂園》嘲諷開「全球私隱巡演」？　哈里梅根否認提訴訟

美國動畫《衰仔樂園》（South Park，又譯《南方公園》或《南方四賤客》）最新一集疑似嘲諷英國哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）。外界傳出兩夫婦要採取法律行動的消息，不過哈里與梅根稱，他們無意這樣做。



《衰仔樂園》15日發布的第26季第2集以《全球私隱巡演》（暫譯：Worldwide Privacy Tour）為題，講述一名加拿大王子及其妻子為擺脫傳媒而搬到虛構的「科羅拉多鎮」（Colorado），當中情節與哈里夫婦的經歷有着驚人的相似之處，甚至連服裝都一模一樣。

在《衰仔樂園》中，由於一直抨擊加拿大君主制，這名加拿大王子和其妻出席女王喪禮時遭致噓聲，兩夫婦出席脫口秀節目《早安加拿大》（Good Morning Canada）期間王子高舉寫有「我們想要隱私」、字眼的標語牌，王妃則舉着「別再看我們」，兩人還一起宣傳王子的新書《Waaagh》。

這對夫婦隨後登上一架華麗的私人飛機，展開他們的「全球私隱巡演」。

有人報道哈里夫婦正就這套動畫採取法律行動，哈里和梅根的發言人接受美媒People採訪時稱，「坦率地說，這全都是廢話。完全沒有根據、無聊的報道。」