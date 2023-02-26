日本政府打擊街頭賣淫　年輕流鶯人數仍逆風急增日媒關注

歌舞伎町是日本知名的成人夜生活熱區，不久前才到台灣旅遊的「日本牛郎界的帝王」羅蘭（Roland）正是來自歌舞伎町的男公關。雖然當地一直以來都是「流鶯」的聚集地，但日媒調查發現，在歌舞伎町街妓（企街）的日本年輕女性迅速增加，就算日本政府出手禁止街頭賣淫，人數仍呈現「逆勢成長」，引起日媒關注。



日媒《ABEMA TIMES》25日報道指出，民眾只要在晚上7點以後走在新宿的歌舞伎町，就會看到街上出現不少對著年輕女性喊話的男性。旗下節目《ABEMA Prime》在2018年前往當地採訪時，發現站在路邊的大部份都是外國女性。但是最近在相同地點卻發現，有愈來愈多的年輕日本女性「從業」。

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其中一名20出頭歲的性工作者「艾莉」（化名）受訪時分享，自己最初是因為迷上了歌舞伎町的牛郎，為了負擔去公關店開銷還有還清債務，才會下海從事性工作。艾莉透露，她一開始選擇進入風俗店工作，但受到新冠疫情影響，接客數量愈來愈少，導致她入不敷出。最後在去年秋天獨立出戶，走上街頭接客，也會透過社群平台與客人互動。對於從事性工作賺錢一事，艾莉直言「不覺得罪惡，只是會感到害怕，但為了賺錢別無選擇。」

日本女作家佐佐木表示，她過去為了更加了解歌舞伎町的實際情況，還曾經進行「實地考察」，結果一到當地不到30秒，就有一名男子走過來搭話問「多少錢？」開價從一小時1萬日圓到2萬日圓都有。

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非營利組織「Rescue Hub」代表坂本指出，新冠疫情爆發以來，在街上站壁（企街）的女性人數有所增加，不少婦女、未婚媽媽等弱勢女性，因為失去工作或打工機會減少，無力支付房租等生活開銷，被迫走上街頭賣淫，因此他會主動向對方接觸，提供生活用品以及聯絡資訊，協助她們與福利組織聯繫。不過，若是對方自認為不需要協助，他也會予以尊重。

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