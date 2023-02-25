「每2個人就有一個曾劈腿」　數據證實日本逾40%人正在搞外遇

日本名人的出軌、外遇新聞時有耳聞。AKB48前成員篠田麻里子被爆出軌後，日媒2月7日引述調查報道，搞外遇並不僅限於有錢有名氣的演藝圈人士，有3至4成的日本人「正在搞外遇」，而若將條件放寬，有超過一半的人承認自己「曾經有過外遇經驗」。日媒也揭露，外遇之所以會被發現，大多是因為身上的氣味、智能手機和電子交通儲值卡的刷卡紀錄等。



《NEWS POST SEVEN》指，根據「JAPAN SEX SURVEY」2020年的調查，日本男性有41.1%的人「正在搞外遇」，女性則有31.4%；而「曾經有過外遇經驗」的比例，男性為67.9%，女性為46.3%。也就是說，在不限定是否有婚姻關係的情況下，在日本社會中，每2人就有1人曾經劈腿過。

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日本夫妻問題研究專家岡野敦子表示，外遇會被發現，大半都是因為智能手機。「以前，回家晚了，或者在車裡發現長頭髮、戴耳環的事屢見不鮮。然而，如今，在絕大多數情況下，通姦的證據仍然存在於智能手機中，例如LINE通訊軟件。」此外，現在要查詢交通儲值卡的刷卡紀錄也十分方便，很輕易就能發現端倪。

另一名受訪的婚姻顧問堺屋大地則表示，「每個外遇的人都會覺得自己是外遇的高手。」一旦外遇的時間拉長，當事人就會開始認為：「已經過了這麼長時間都沒被發現，不會有問題的」，感覺開始漸漸變得麻木，可能就會開始嘗試跟第三者更頻繁的約會。

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報道指出，例如日本女星佐佐木希的老公渡部建與其他7名女性偷情6年多、以及超人氣動漫聲優櫻井孝宏維持長達10年的外遇，看似「穩定」最終還是敗露，就是很典型的例子。

此外，堺屋大地還指出一個外遇的關鍵，就是「氣味」。他表示，就算有些外遇高手懂得去酒店時不要用外面的沐浴乳、不要沾上對方的香水等技巧，但也僅止於此。相較於女性，男性通常對氣味比較遲鈍。例如酒店的消毒水味、居酒屋的油煙味等等，女人是不會忽視的。

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