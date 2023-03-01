俄羅斯「裸女遭汽車雪地拖行」　淒厲慘叫影片惹公憤　真相大逆轉

俄羅斯伏爾加格勒一名男子日前被拍到，竟然在雪地中開車拖行一名裸女，女方膝蓋與腳背在馬路上摩擦，痛得慘叫。



畫面引起網友憤怒，不過根據警方指出，實際上兩人為夫妻，因女子患有精神疾病不願放手，男子報警後才結束這場鬧劇。

點擊放大瀏覽網上瘋傳的有關片段截圖：

+ 10

綜合俄媒報導，事件發生於2月24日，影片中女子全裸跪在車後，雙手牢牢抓住後車廂蓋，男子低頭說了幾句後就走去開車。裸女在後頭跪地拖行，雙腳摩擦路面痛得她大叫，男子後來將車停下。

網友看到片段認為竟然有人做出這種事，拍攝者也只是錄下影片什麼都沒做。

然而警方還原真相，原來女子疑似精神異常導致男方想離婚，但她不顧男方勸說，全裸拖車阻止男方離開。

警方表示，妻子已被送往特殊醫療機構進行住院治療。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】