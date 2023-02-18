新西蘭航空往美國航班飛逾16小時　乘客驚見「原地降落」：白坐

新西蘭航空（Air New Zealand）編號ANZ2班機2月16日從奧克蘭（Auckland）起飛前往美國紐約（New York），未料目的地的美國紐約甘迺迪國際機場（JFK International Airport）卻因機場停電而關閉航廈，導致飛機被迫「中途折返」，最終旅客在搭機16小時25分鐘後「回到原點」，直呼這是人生中最糟糕的旅行經歷。



《CNN》報道，機上乘客布萊恩（Bryan Gottlieb）分享了這趟「難忘」的經歷，表示：「我睡得很香，醒來時以為我已經快要降落在紐約了，然後我旁邊的乘客拍拍我的肩膀說：『你知道我們快回到奧克蘭了嗎？』」

他表示在飛機降落前2到3小時，乘客就從航線追蹤器上發現即將「回到原點」，但機長直到降落前，才通知這件事。

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機長指出，「由於附近機場的航空公司人手不足，若選擇改降反而會延誤更多時間」，新航的官方聲明則指，改降在其他機場代表飛機將在地面停留數日，會影響其他航班。

布萊恩憤怒表示：「飛機上的每個人都更願意在美國的任何機場降落，何況紐約還有新瓦克（Newark）和拉瓜迪亞（LaGuardia）機場。」

布萊恩指出，他後來回到奧克蘭機場苦等8小時，才搭上飛往洛杉磯（Los Angeles）的航班，還得再轉機才能飛到紐約。

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新西蘭航空只提供他100美元餐券，沒讓他進入包廂盥洗。對於此事件，新西蘭航空17日發表道歉聲明：「對於給您帶來的不便，我們深表歉意，感謝客戶的耐心和理解。」

事實上，這已是布萊恩返美行程的「第2次延誤」；由於新西蘭本周遭強烈颶風嘉布瑞爾（Gabrielle）襲擊，他原定在13日的航班被迫取消，不料這次又遭遇這樣的突發狀況，讓他錯過了單身派對（bachelor party），實在相當無奈。

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