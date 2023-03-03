美斯太太家族超市槍擊案　槍手目標可能不是美斯本人？

球王美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）太太，安東莉娜（Antonela Roccuzzo）的家人在阿根廷羅薩里奧市（Rosario）經營的超巿於3月2日清晨遭到槍擊，事件無人受傷。但有指疑犯的目的可能不是針對美斯，而是當地黑幫尋仇故意留下讓人注目的標誌。



據阿根廷警方的調查，超市外出現兩名騎電單車的男子，對超市內連發14槍，並留下威脅紙條後離去。疑犯留下的字條除了寫着：「美斯，我們正在等你。」外，還有「哈夫金是一名毒梟，他不會保護你。」

圖為2月26日，法國馬賽運動場正在熱身的美斯。（Reuters）

字條中的賈夫金（Javkin）相信是羅薩里奧市的市長賈夫金（Pablo Javkin），事件讓人聯想兩者有關連。不過據指美斯是首次遇上這樣的威脅，加上本人長期不在阿根廷，並曾為阿根廷奪得大力神獎盃成國家英雄，有指襲擊並非針對美斯本人。

隸屬反對黨的中左翼聯盟的賈夫金，把事件歸究國內猖獗的犯罪份子，他批評聯邦政府無能，讓薩里奧市的毒品犯罪日益上升，暴力事件增加。賈夫金稱威脅紙條內容是無稽之談，顯然只是想引起注目，又稱任何一個幫派都可能做出這件事。

槍擊案引起各界關注，總統費爾南德斯（Alberto Fernandez）表示，羅薩里奧暴力和幫派犯罪問題非常嚴重，顯然針對這個狀況必須努力改善。

涉事超市在警方的保護下已重新營業，美斯暫時未對事件發表任何意見。

美斯與太太和一家在剛過去的世界盃：