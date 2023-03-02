足球熱話｜美斯世界盃封王再登高峰　厚禮贈阿根廷職球員賀奪冠

美斯（Lionel Messi ，又譯：梅西）在卡塔爾世界盃達成心願，高舉大力神盃。英國《太陽報》引述消息，指美斯斥逾17萬英鎊，為一眾阿根廷職球員準備了一份厚禮。



阿根廷稱霸卡塔爾，相隔36年再度捧走世界盃，亦為美斯圓夢，贏盡不同錦標的他，生涯首次贏得世界盃冠軍。美斯再度登上生涯高峰，早前再度榮膺FIFA年度最佳男子球員，有望再橫掃個人獎項。

大力神盃是美斯夢寐以求的獎盃，如今終於成為囊中物，雖則他在阿根廷奪冠過程中，充當關鍵角色，但沒有隊友又怎能成事。英國《太陽報》指美斯為一眾戰友準備了厚禮一份。

阿根廷在卡塔爾世界盃封王，一圓美斯的夢想。（Getty Images）

美斯圓夢 厚禮贈國家隊職球員

為了慰勞一眾戰友，《太陽報》指美斯訂造了24K金的iPhone 14，送給阿根廷國家隊內的職球員，人人有份，英媒指美斯花了17.5萬鎊，而所有「黃金電話」將在周六（4日）送到美斯府上。

美斯訂造的「黃金電話」印有阿根廷的國旗及「世界盃冠軍2022」的字樣，並印有各自球員的名字及球衣號碼，所以每部電話都是獨一無二。為美斯訂造的公司「IDesign Gold」更在社交網站上載圖片，展示這批黃金電話，並指美斯訂造了35部，每部需要5000鎊。

美斯為了慶祝阿根廷世界盃封王，決定向國家隊職球員送上黃金電話。（Instagram截圖）

美斯與「IDesign Gold」的行政總裁Ben Lyons甚有交情，這名行政總裁透露，原來美斯他們的忠實用戶，「美斯不只是『GOAT』，他更是IDesign Gold的忠實用家，他在世界盃決賽後接觸我們，因為他想為戰友們準備一份特別的禮物，又不想送他們一些普通的腕錶，故此我建議他送上黃金電話，他十分喜愛這個想法。」

美斯與「IDESIGN GOLD」的行政總裁甚有交情。（Instagram截圖）

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英超第26輪直播賽程（01美術製圖）

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