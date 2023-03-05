智利男駕車「暴衝」收費亭　座駕瞬間爆炸遭拋車外斃命

智利21歲的男子2日開車行駛上高速公路，要進入收費站通道時，卻以200公里時速直接撞向分隔島，車輛瞬間被撞碎起火，該男也飛出車外喪命。



智利21歲的男子2日開車行駛上高速公路，要進入收費站通道時，卻以200公里時速直接撞向分隔島，車輛瞬間被撞碎起火，該男也飛出車外喪命。

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根據《Clarin》報道，21歲的迪亞茲（Julio Urrea Díaz）當天開着一輛白色的福特汽車，行經奧索爾諾與蒙特港間的高速公路時，準備要進入收費站，卻直直撞向收費站分隔島。迪亞茲駕駛的車輛瞬間被撞碎並起火，畫面中可見，着火的零件四處噴飛，而迪亞茲也彈出車外喪命。

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初步判斷指出，迪亞茲的時速達到200公里，不過當地交通事故調查部門認為，這個速度不合理，警方則解釋，因為受到嚴重影響，如果沒有透過精密技術調查，就不可能知道實際的速度。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】