促成伊朗沙特復交　美媒讚中國：與美國人權說教不同

中國、沙特阿拉伯（又稱沙烏地阿拉伯、沙烏地）、伊朗在北京發表3方聯合聲明宣布沙伊同意恢復雙方外交關係後，美媒3月11日稱，與美國不同，中國能在不就人權問題對他們說教的情況下與各方交談，這在中東地區很多國家眼中相當具吸引力。



《華爾街日報》11日說，由於受伊拉克及阿富汗戰爭困擾，華府正退出其在當地的主導地位，引發長期盟友對其安全保證的質疑，而中國成為世上最大石油進口國，這讓中國在尋求中東局勢穩定方面擁有更大利益和影響力。

報道也引述包括科威特大學（Kuwait University）波斯灣和阿拉伯事務專家賽義夫（Bader al-Saif）在內專家稱，美軍在當地的存在近年來有所減少，但儘管美國足跡較小，中國影響力亦無法與之匹敵。

文章稱，《華爾街日報》11日報道的沙特主權財富基金計劃為一間新航空公司購買大量波音公司飛機，這一消息突顯美國在當地的關鍵地位。

這間傳媒覺得，由阿拉伯之春引發的中東地區敵對情緒正逐漸消退，沙特與伊朗和解之際，土耳其正與沙特實現關係正常化，卡塔爾（ Qatar）修復與波斯灣鄰國的裂痕，以色列嘗試加深與阿拉伯國家的聯繫，連區內某些主要遜尼派（Sunni）政府也在與什葉派（Shia）掌權的敘利亞接觸，「這種和解大多在沒有美國參與的情況下發生，與近幾十年來截然不同」。

土耳其與沙特關係因《華盛頓郵報》沙特阿拉伯裔記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）2018年到訪沙特駐土耳其伊斯坦堡領事館後被殺而惡化。