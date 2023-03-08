英媒稱網上流傳烏軍遭槍殺影片　澤連斯基：會抓出兇手

近日網路上流傳一支烏克蘭戰俘遭處決的影片，只見這名軍人高喊「榮光歸烏克蘭」後，直接被人亂槍打死。目前還無法確認這段影片是於何時何地拍攝。



對此，烏克蘭國防部7日證實他的身份是40歲老兵Tymofiy Shadura；烏克蘭總統也說會揪出謀殺他的兇手。

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綜合包括《衛報》在內外媒報道，這段長約12秒的影片一開始被人發布在Telegram，6日開始透過Twitter在社交媒體上瘋傳，影片中一名烏克蘭軍人被俄羅斯軍隊俘虜，獨自一人站在樹林中淺溝中抽着香煙，身上的制服袖子上還能見到烏軍臂章。

周圍俄軍最初要求他說出「榮光歸俄羅斯」，但他不願屈服，只淡淡的說了一句「榮光歸烏克蘭」，下一秒就慘遭自動武器射殺。

當子彈擊中他的身體後，這名戰俘立即倒地，此時還能聽見鏡頭外傳來另一名男子的聲音用俄語咒罵說，「去死吧，賤人」。

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烏克蘭軍方透過Telegram證實，這名遇害的軍人是隸屬於烏克蘭第30獨立機械化旅（30th Separate Mechanized Brigade）的Tymofiy Mykolayovych Shadura。他原本跟隨部隊在前線作戰，但自2月3日後就在戰況激烈的東部城市巴赫姆特（Bakhmut）附近失蹤。

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烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）向全烏民眾承諾「我們會抓出兇手」。烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）則呼籲國際刑事法庭展開調查。

事實上，自從俄烏戰爭爆發以來，烏克蘭和俄羅斯已多次互相指控對方虐待和殺害戰俘。

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