馬來西亞12歲童星片場遭頑童抽椅子重摔　雙腿麻痹兼尿失禁

馬來西亞12歲童星Puteri Rafasya（布特里拉法莎）在片場遭孩童惡作劇「抽椅子」，坐下時落空重摔，傷勢嚴重導致她雙腳失去知覺、尿失禁，失去自理能力。



童星布特里拉法莎演技精湛，今年2月初才分享獲獎照感謝評審肯定，但還不到一個月竟傳來受傷意外。

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家屬同月月底透過布特里拉法莎Instagram曬出她在醫院做檢查的照片，並曝光她於2月22日發生意外，臀部、腰部受傷及布特里拉法莎狀況，表示她無法走路，需靠輪椅代步，且仍需穿尿布，直到4天前更新貼文仍未改善，因尿失禁、雙腿麻木送醫治療。

據馬來西亞《中國報》報道，布特里拉法莎因之前在片場拍攝進行綵排時遭屁孩惡作劇，在她要坐下時抽走椅子，結果她重摔並撞到一旁的攝影器材，臀部、腰部骨折，神經系統失去知覺，導致她雙腿麻痹、尿失禁，已失去自理能力，需人貼身照顧。

布特里拉法莎的母親表示，肇事孩童本不該出現在那裡，她事後得知孩童其實是片場一名演員的家人。她還透露，肇事孩童家屬至今態度冷漠，對女兒漠不關心。

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