減醣電飯煲有效嗎？日本機構實測：多款含醣量與普通煲一樣

撰文：TVBS新聞網
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現代人追求健康，為了避免罹患慢性病，往往會在生活中減少攝取「醣量」。日本多家品牌也推出「減醣電飯煲」，號稱可以大幅減少醣類攝取，吸引消費者購買。

然而，日本國民生活中心實測後，發現多款減醣電飯煲煮出來的白飯，含醣總量與一般電飯煲沒有太大差異。

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綜合日媒報道，測試的6款電飯煲分別為AINX「減醣電飯煲AX-RC3」、IRIS OHYAMA「IH電飯煲HEALTHY SUPPORT 5.5合 RC-IJH50」、Winner’s「Healthy rice cooker RHR-1」、SOUYI JAPAN「減醣電飯煲 SY-138」、forty-four「LOCABO JM-C20E」和versos「減醣電飯煲 VS-HI01BE」。

由於versos沒有具體提及能減少的醣量，因此主要以其他5種進行調查。但國民生活中心發現，除了IRIS OHYAMA之外，其他4件產品實際減醣率和廣告記載皆有不小的差異，有違反《商品表示法》的疑慮。

報道指出，所有機種使用「減醣模式」煮出來的飯，都比「普通模式」更柔軟。檢測後發現「減醣模式」煮的飯，每100公克約多出1至2成的水分。用相同份量的米煮飯後，「減醣模式」煮出來的白飯重量也增加1至3成。雖然每公克的醣量減少，但含的醣總量其實沒有太大差異。

日本國民生活中心表示，若用減醣電飯煲煮相同分量的米飯，並全部吃下肚，其實攝取的含醣量不會有太大的變化，呼籲民眾在使用減醣電飯煲時，依然要注意攝取的米飯量。據了解，自2017年開始，日本消費生活中心就持續接到減醣電飯煲相關諮詢，包括「醣量真的有減少嗎？」、「我的血糖值沒有變化」等。這類諮詢在2021年度急遽增加。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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日本國民生活中心表示，若用減醣電飯煲煮相同分量的米飯，並全部吃下肚，其實攝取的含醣量不會有太大的變化。詳情按此

減醣電飯煲哪個牌子好？

日本國民生活中心測試了6款電飯煲，分別為AINX「減醣電飯煲AX-RC3」、IRIS OHYAMA「IH電飯煲HEALTHY SUPPORT 5.5合 RC-IJH50」、Winner’s「Healthy rice cooker RHR-1」、SOUYI JAPAN「減醣電飯煲 SY-138」、forty-four「LOCABO JM-C20E」和versos「減醣電飯煲 VS-HI01BE」……詳情按此

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