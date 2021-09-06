新冠疫情遊客銳減　峇里島猴群餓壞變兇殘　頻闖民居暴力搶食

受新冠肺炎疫情的影響之下，觀光勝地峇里島遊客數瞬間銳減。相比之下，除了當地民眾突然喪失了觀光客所帶來的經濟刺激外，連長期受旅客餵食的猴子也頓時間少了大部分的食物來源，使得大量猴子闖入民宅搶食的案例頻傳，當地居民為了避免猴子因飢餓而變得兇殘暴力，只能把食物帶森林裏試圖安撫飢餓的猴群。



綜合外媒報道，長尾獼猴在當地被視為神聖的象徵，而目前峇里島猴子森林保護區（Sangeh Monkey Forest）約有600隻獼猴生活於此，平時非常深受當地居民及外來旅客歡迎，當時許多人會利用花生、香蕉等來引誘猴子坐在他們的肩膀上以便一同合照。

然而在疫情爆發之前，旅遊業通常為峇里島400萬居民的主要收入，每年約接待超過500萬名的外國遊客，而猴子森林保護區也會有大約6000名的遊客，不過在去年疫情爆發後，旅客數瞬間減少到500 人。不僅如此，印尼自從7月更禁止所有外國旅客前往該島更關閉了保護區，除了損失入場費之外，也使得在保護群的這群猴子們一夕間喪失食物來源。

靠遊客餵食維生 被當地人視作神聖動物 點圖了解更多峇里島上的獼猴▼▼▼

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保護區的營運經理Made Mohon透露，現在為猴群們購買食物的錢已經不多了，儘管當地居民的捐款有一定的幫助，但他們也感受到了經濟壓力，使得捐款愈來愈少，每天為猴子準備200公斤木薯和10公斤香蕉，其食物成本就為85萬印尼盾，再加上這場持續不斷的疫情大流行已超出當時的預期，他只能無奈地說道「猴子的食物已成為一個問題」。

據報道指出，儘管獼猴是雜食性動物，可以吃在叢林中發現的各種動植物，但近年來與人類長期的接觸下，似乎更喜歡其他食物。然而在當地獼猴經常漫步在村子裏或是坐在屋頂上將瓷磚拆下並扔到地上，令居民們感到相當困擾。

此外只要村民一攜帶食物，這些獼猴們就會瞬間跳下來把食物搶走，種種因素也使得當地居民只能到森林內為這些猴群們準備食物並與他們多多互動，以免獼猴們變得愈來愈暴力。

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