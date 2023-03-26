TikTok聽證會︱議員質詢盡顯「高薪低能」TikTokers群嘲狂賺流量

TikTok行政總裁周受資3月23日出席美國眾議院委員會聽證會，就這應用程式的問題接受議員質詢。一如以往有科企高層出席的聽證會，議員質詢內容反映其科技常識水平之低，成為很多TikTok用家（以下稱為TikTokers）取材揶揄的對象。



TikTokers將那些影片剪輯廣傳，指出議員對這個應用程式有多不理解，以及與今時今日科技發展有多脫節。

代表佐治亞州的共和黨籍眾議員巴迪・卡特（Earl L. "Buddy" Carter）問周受資說，TikTok是否對人的瞳孔放大進行追蹤，以此作為一種面部識別來驅動演算法。賬號@rachelhannahh對此評論，稱擔任國會議員需要有年齡限制。

周受資當時回應說，這應用程或不使用身體、面部或語音數據來識別用戶，它收集的唯一面部數據，為的是讓用戶使用「臉上加上太陽鏡」的特別效果。

巴迪・卡特一名發言人說，這位議員沒在用TikTok，因它之於國家安全有風險。

代表美國佐治亞州的共和黨籍眾議員巴迪・卡特（Earl L. "Buddy" Carter）2023年3月23日出席國會聽證會對TikTok行政總裁周受資進行質詢。有人事後指出，這位議員對TikTok的認識極度淺薄。有網民因此稱，當國會議員應設年齡限制。（Reuters）

另一條廣受TikTokers討論的影片，是北卡羅來納州（North Carolina）的眾議員赫德森（Richard Hudson）問周受資，TikTok是否可以「訪問家庭Wi-Fi網絡」，周受資略顯困惑的回答：「只有在用戶接入wifi網絡的情況下。抱歉，我可能沒有明白你的意思。」

Hudson再補充問道，TikTok會否訪問其他連接了同一個wifi網絡的設備，周受資則禮貌回答說：「議員，我們不做任何超出行業常規範圍的事情，對你的問題，我的回答是『不會』。這個問題可能比較專業，請讓我之後再回應你。」

周受資表現禮貌，TikTokers可不跟他客氣。有用家嘲諷地發問：「TikTok會訪問我的電池然後偷我的電嗎？」

有用戶將這段對答上傳至TikTok，成為網民笑柄，瀏覽量已經超過800萬。美媒《Insider》引述一位用戶評論稱：「他不明白網絡連接是如何運作的嗎？」（該評論獲得至少56,000讚好。）

圖為TikTok行政總裁周受資2023年3月23日出席美國會聽證會。（Reuters）

這些影片雖令看官氣憤，卻為TikTokers帶來可觀的流量。一名用家在影片附上說明稱：「這十分太尷尬，我向上帝發誓我們需要更能幹和年輕的人進入國會。他的影片有逾1070萬點擊。

另一位來自羅德島、現年28歲的TikToker弗萊（Peyton Frye）在影片中說：「這很尷尬。我甚至不能稱之為笑話，因笑話是有趣。很明顯，這些人（議員）不明白他們提出的問題。」