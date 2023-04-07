耶穌受難節｜特朗普被控34宗罪　黨友支持者把他比作救世主

4月7日是耶穌受難日。正面臨34項指控的美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普），他的支持者，親密盟友都把他比作耶穌。



特朗普4日抵達紐約（New York）曼哈頓刑事法院（Manhattan Criminal Courthouse）後正式遭拘捕並出庭。他否認34項控罪。

他的支持者也留意到他出庭的日子和耶穌受難日是在同一週。社交媒體Gab Social上有人發文稱：「這週似乎還有別的人被折磨並釘在十字架上」。Telegram也有類似的推文，用世界末日的術語來講述特朗普的案例，稱：「善良與邪惡。聖經時代。神聖的時機」。

特朗普的盟友、共和黨激進派眾議員格林（Marjorie Taylor Greene）前往紐約聲援特朗普期間，接受Right Side Broadcasting Network稱：「特朗普今天被捕，加入歷史上某些最不可思議人士的行列，（南非已故總統）曼德拉（Nelson Mandela）被捕、入獄數次，而耶穌（Jesus），耶穌被羅馬政府逮捕和謀殺。」

格林說：「縱觀歷史，許多人被激進的腐敗政府逮捕和迫害，這今天正在紐約市開始。」

美媒引述傳媒情報公司Zignal Labs分析指，特朗普數萬次被稱為烈士，而這一數字在格林把特朗普和耶穌聯繫在一起後立即翻了一番多。