跨性別女星成長經歷超慘　未成年被家人趕走：研究過哪種死法不痛

【屍房菜】由導演雲翔執導的新作《屍房菜》，請到跨性別演員蔡書綺，在片中參與演出，導演雲翔透露，自己在台南第一次與蔡書綺見面時，就承諾一定要帶她去泰國拍戲：「我在台灣沒有看過這種型的演員，她一出現就好像要鎮壓全場的那種感覺。」而蔡書綺日前接受台媒《TVBS新聞網》時提到，其實過去自己曾因為不被家裡認同，有過結束生命的想法。



蔡書綺表示，自己初中畢業就離開家裡，當時睡過公園、網吧、麥當勞，身上沒有任何一毛錢：「我那時候很絕望，站在火車鐵軌前，其實當時很想直接走進去，然後當時後被我一個小學的同學拉住，帶我去他家管理室睡了一個晚上。」蔡書綺透露，當時朋友找了一個空屋讓她暫住，便開始了一邊讀書一邊在餐廳工作的生活。

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而由於當時未成年，讓蔡書綺只能在酒吧上班，「我那時候整個人的狀態很糟糕，已經達到生無可戀的狀態，甚至是直接想死了的地步」。但因有能夠暫時長期居住的地方，讓蔡書綺開始反思是否真的要放棄生命：「我是那種遇到傷心事會承受不住的人，但我同樣會想辦法讓自己撐下去。」

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另外，蔡書綺更表示，自己還曾經因此研究過哪種死法比較不會痛，她笑說：「後來研究出來燒炭最沒有感覺，但發現燒炭的人會尿失禁，我有偶像包袱，就想說不行耶！不能讓收屍的人看到我笑失禁的樣子啦。」電影《屍房菜》是她首次的大銀幕演出，即將在台灣亮相。

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