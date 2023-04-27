索馬里女子在家突遭子彈擊中　射到陰核卡在下體

醫學刊物《國際外科病例報告期刊》（International Journal Of Surgery Case Reports）近期分享一則令人匪夷所思的案件。非洲索馬里一名24歲女性在家中休息時，一顆流彈竟穿過天花板射中她的陰蒂，還卡在體內。



所幸這顆流彈在擊中前被阻礙物品減低速度，才未造成更大傷害。這名女性接受手術取出子彈隔天就出院了，恢復情況良好。

女性生殖器官遭槍傷竟非個別例子 點圖了解更多（圖片或令人不安）：

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《紐約郵報》報道，這篇醫療案件的作者表示，這是第一例子彈穿透女性外陰區域，並且留在陰蒂中的個案。

當時這名24歲女性只是在家中休息，沒想到禍從天降，她馬上到首都摩加迪沙（Mogadishu）一間醫院就醫，取出體內的子彈。

負責取出子彈的外科醫生表示，這狀況很罕見，而且這名女性算是不幸中的大幸，「子彈以低速擊中她，否則狀況可能更糟」。

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根據該期刊報告顯示，女性生殖器官遭槍傷的個案大多出現在戰火不斷的地區，或是治安不良的區域，而在飽受戰爭蹂躪的索馬里，就更加不足為奇。

除了悲慘的流彈射陰遭遇，該期刊也登載過其他的女性陰部發現異物案例，這些案例則令人哭笑不得。

據報，有一名助產士曾在多名女性患者陰部發現假指甲、筆蓋、比堅尼泳褲，洪都拉斯（Honduras）一名婦科醫生在今年4月上旬替女患者看診時，在對方的陰道內發現成年蟑螂屍體，幸好這名患者未出現感染症狀。

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