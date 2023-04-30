中國大使警告日本：日方應樹立正確對華認知

中國駐日本大使吳江浩28日在日本記者俱樂部發表演講時指出，日方應該從根子上樹立正確對華認知，把握戰略自主，判明時代大勢，真正以建設性的姿態推動兩國關係穩定發展。



新華社引述吳江浩說，中方始終主張中日睦鄰友好、合作共贏，從未把日本當作對手，更沒有當作威脅甚至敵人，中方希望日方同樣如此。遺憾的是，日方公開將中國定位為「前所未有的最大戰略挑戰」，追隨配合個別國家反華遏華，渲染炒作「中國威脅」，加快擴充軍備步伐。如果日方一直基於這樣的認知定位和政策基調，那麼中日關係的根基將受到實質性損害，中日關係健康穩定發展將無從談起。

中國駐日本大使吳江浩2023年4月28日在日本記者俱樂部發表演講。（Reuters）

吳江浩警告日本不要被綁上分裂中國的戰車。他強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，事關中日關係基礎之基礎，是不可逾越的紅線。鼓譟所謂「台灣有事就是日本有事」既荒謬又危險。把純屬中國內政的事務同日本的安全保障扯在一起，邏輯不通，貽害無窮。

中國駐日本大使吳江浩2023年4月28日在日本記者俱樂部發表演講。（Reuters）

在回答記者提問時，吳江浩就福島核污染水排海問題指出，核污染水處理問題直接關係到全球海洋環境和人類健康安全。其影響持續多久，將帶來多大危害，目前無人能下定論。中方在這一問題上的態度是明確的，那就是堅決反對日方將核污染水排海。日方應正視國內外強烈反對聲音，誠實履行國際義務，以最安全、最穩妥的方式處理核污染水。

有記者問及七國集團（G7）會議對中方的指責和要求。吳江浩指出，G7已成為少數國家肆意干涉他國內政、打壓他國發展進步的政治工具。G7的共識不是全球共識，G7代表不了國際社會，G7隻能代表他們自己。