哈里梅根批狗仔隊「災難式」追車　接載司機反指：不覺得是追逐

英國哈里王子（Prince Harry）5月16日與妻子梅根（Meghan, Duchess of Sussex）、岳母出席公開活動後乘的士離開，事後在17日透過發言人批評狗仔隊追訪他們，指發生一場「幾近災難的汽車追逐」，不過事件內的士司機接受傳媒採訪則指，不覺得是一場汽車追逐，也沒有覺得危險。



哈里王子的發言人形容是事件「持續逾兩個小時、沒完沒了的追擊」，不過《華盛頓郵報》引述當時的司機辛格（Sukhcharn Singh）則指，過程約10分鐘，他也不覺得危險。

司機：他們看起來很害怕

辛格指「我不認為我會稱之為追逐…… 我從來沒有覺得自己處於危險之中。這不像電影中的汽車追逐。他們當時是安靜的，看起來很害怕，但這裏是紐約——很安全。」

據哈里王子的發言人指，在16日晚上，哈里、梅根與梅根母親拉格蘭（Doria Ragland）捲入了一場「幾近災難的汽車追逐」（near catastrophic car chase），原因是出於一群極具侵略性（highly aggressive）的狗仔隊。

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發言人又斥「這持續逾兩個小時、沒完沒了的追擊，導致道路上多次險些出現相撞事件，牽涉其他司機、行人和兩名NYPD（紐約警察局）警員」。

英媒指，事件發生於哈里和梅根5月16日參加紐約一個頒獎禮後，哈里、梅根與梅根母親乘坐的士離開。

紐約市長亞當斯（Eric Adams）17日回應事件，他認為不太可能出現兩小時的高速追逐，但強調有關行為非常危險。

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哈里王子過去曾多次批評傳媒的行徑，包括控告《每日郵報》（Daily Mail）及《星期日郵報》（The Mail on Sunday）的發行商聯合報業（Associated Newspapers，ANL）侵犯私隱，指控該兩份報章涉嫌多年來竊聽電話及非法獲取私人資料等。

哈里的母親戴安娜（Diana, Princess of Wales）1997年因車禍身亡，當時她所乘坐的車輛正是在閃避狗仔隊的追蹤，哈里多年後曾表示他對母親之死未能釋懷。