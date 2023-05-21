韓國淪為外國人洗學歷天堂　專人代聽書交功課　全程做幽靈學生

韓國自從經歷長達3年多的新冠疫情後，部份大學校園陷入財務危機，急需招收來自國外的留學生來填補財務缺口。疫情後，校園在面對面授課時，要求學生或教師們戴口罩，為此亟需「洗學歷」的中國留學生嗅到這份商機，在網路論壇內發文，雇用其他留學生「代理聽課」，平均每堂課可收1萬韓圜（約59港元）至2萬韓圜。



根據韓媒《中央日報》，由於在韓國進入大學就讀、取得學士畢業證書，比起在中國以激烈競爭擠破頭考進大學還要來得更容易，因此愈來愈多來自中國的留學生（陸生）選擇遠赴韓國就讀，不過他們往往缺乏相對應的語言能力，韓語能力甚至只有檢測所要求的3級（TOPIK 3級，約中級的基本生活對話程度），根本無法應對課堂所需。

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在聽不懂教授、當地韓國學生對話的情況下，課堂也就變得更加索然無味，反正在韓國就讀大學的目的只是為了「洗學歷」，於是在韓國的中國留學生開始流行起找其他人代理聽課，他們會在網路論壇上發文，要求對方戴帽子、口罩掩蔽身份，每堂代理聽課價值約1至2萬韓圜（約港幣59至118元），只要代替雇主到教室坐10分鐘以上，就有錢可以賺。

《中央日報》記者昨（19）日特別瀏覽中國留學生網路論壇，便發現許多篇徵求代理聽課的發文，「高麗大學，徵求代理聽課的女學生」、「慶熙大學，徵求代理聽課的男學生，必須戴帽子和眼鏡，報酬2萬韓圜」，甚至還有以整學期為單位販售，只要代理聽課某科系，一學期就能賺50至60萬韓圜（港幣約2950至3540元）。

另外，中國留學生為了在韓國洗學歷，無所不用其極，甚至還徵求其他留學生「代寫」畢業論文，學士論文一篇為80萬韓圜（港幣約4720元）、碩士畢業論文則為120萬韓圜（港幣約7078元）。

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韓國首都圈（首爾、京畿道、仁川），以及其他非首都圈的外縣市大學，由於新冠疫情後陷入財務危機，因此想方設法吸引、留住來自外國的留學生，卻也因此疏忽管理。

其中，位於首爾特別市銅雀區的中央大學，去年（2022年）11月就揭發一名中國留學生，在2022學年度第二學期的所有課堂，皆雇用其他中國留學生代理聽課，該名中國留學生甚至「人不在韓國」。

根據韓國調查，去年韓國國內大學的外籍留學生數為166,892人，創下歷年來的紀錄，然而中國籍留學生就佔了整體超過40%，來到了67,439人。

在韓國留學5年的中國孫姓學生表示，「新冠疫情時，隨着遠距授課的頻率增加，在教室也須要求戴上口罩，因此徵求代理聽課的學生也就變得更多，這已經不是秘密了。」

孫姓留學生補充，「來到韓國洗學歷的中國留學生，變得愈來愈多了。」

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其他中國籍留學生則表示，來到韓國洗學歷，對於未來回國找工作會更有幫助，「只要有韓國大學的畢業證書，回到中國後可以當韓語老師，或是受到韓國影劇音樂產業盛行的影響，回到中國後在媒體就業會更有幫助，而且在攻讀研究所上，在韓國比在中國還要更簡單。」

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】