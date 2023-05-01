韓國「1.5噸線團」滾落山猛撞學童　10歲女學生慘死

撰文：TVBS新聞網
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韓國釜山發生一起恐怖意外！當地時間早上八點多，有工廠用堆高機運送漁網時，重達1.5噸的線團突然掉落，順着下坡滾動，連三名男性工人都拉不住。

由於正值學童上課時間，一名10歲女童來不及閃、遭撞身亡，還有兩名小朋友也受傷。

有家長質疑根本是人禍，警方目前已經介入調查，看業者有無採取安全措施。

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巨大圓柱體往前滾，因為是下坡所以速度非常快，連三個大男人也拉不住，不斷追着它跑．指揮交通的導護老師嚇了一大跳，趕快閃開，不過它就這樣滾啊滾，奪走一條人命。

有目擊家長表示：「我聽到有人在喊，往後一看，就看到一個大物體滾下來，我還想擋住它。」家長邊說邊哽咽，坦言真的太驚悚，有如《死神來了》（Final Destination）真實上演。

意外就發生在韓國釜山，當地時間周五早上8點多，有工廠用堆高機運送漁網的大線團時，不小心掉落正值小朋友上課時間，一名10歲小女童來不及閃，直接被重達1.5公噸的漁網線砸中，還有兩名小朋友也受傷。

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據韓聯社報道，事故現場和廠前道路，均被確定為兒童保護區，在上學途中的馬路，跟人行道都用安全圍欄隔開，但無法承受1.5噸的重量。所以現在家長懷疑工廠在錯誤時間作業，質疑這場意外根本是人禍，釜山警方也介入調查。漁網在附近工廠用叉車裝卸時掉落，警方正調查工廠是否採取適當的安全措施。

小朋友開心出門上學，結果家長等不到孩子，而是見到一具冰冷遺體。一死三傷的慘劇，要父母們怎麼接受？

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